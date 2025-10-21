Kvaliteta zraka u indijskom glavnom gradu New Delhiju srozala se u utorak na opasne razine dosegavši najgore rezultate na svijetu, prema švicarskoj grupi IQAir, što je dijelom posljedica pucanja vatrometa tijekom Diwalija, hinduističkog festivala svjetla.

Vrhovni sud Indije prošli je tjedan ublažio zabranu vatrometa u gradu, dopuštajući korištenje takozvanih zelenih vatrometa maksimalno tri sata u nedjelju i ponedjeljak, iako su ljudi za Reuters posvjedočili da su se vatrometi pucali i izvan predviđenog vremena.

Emisije tih vatrometa niže su od konvencionalnih od 30 % do 50 %.

Očitanje IQAira za New Delhi doseglo je 442, što indijski glavni grad čini najzagađenijim većim gradom na svijetu. U 8 ujutro po europskom vremenu spalo je na 414, a već drugi sljedeći Lahore u Pakistanu ima 202. Zagreb u isto vrijeme stoji na 62.

Koncentracija PM 2.5 u indijskoj prijestolnici bila je više od 59 puta veća od preporučenih godišnjih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije.

PM 2.5 odnosi se na čestice promjera 2,5 mikrona ili manje, koje se mogu unijeti u pluća, koje donose rizik od smrtonosnih bolesti i srčanih problema.

Glavni grad Indije i susjedne četvrti skloni su gustom smogu svake zime jer hladan, težak zrak zadržava građevinsku prašinu, ispušne plinove vozila i dim od poljoprivrednih požara, zbog čega se mnogi od 20 milijuna stanovnika bore s respiratornim bolestima.