Prodaja popularnih proteinskih prašaka i napitaka naglo je porasla te je globalno premašila 30 milijardi eura, a mnogi ih danas koriste svakodnevno radi kondicije ili kao dodatak prehrani. Ipak, nedavno istraživanje američke organizacije Consumer Reports upozorava da neki od tih proizvoda mogu sadržavati opasne razine toksičnih metala.

Detaljan uvid u rezultate

Istraživanje Consumer Reportsa, objavljeno 14. listopada 2025. godine, obuhvatilo je 23 popularna proteinska proizvoda, u obliku praška i gotovih napitaka, koje je neovisni laboratorij ispitao na prisutnost teških metala. Šesnaest proizvoda premašilo je prag od 0,5 mikrograma olova po obroku, što je, primjerice, granica iz smjernica američkog Kalifornijskog ureda za procjenu okolišnog zdravstvenog rizika. Četiri proizvoda premašila su 2,2 mikrograma dnevno, što američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) smatra maksimalnim dopuštenim unosom za djecu, dok su dva sadržavala 72 i 88 posto granice koju FDA propisuje za trudnice.

Nadalje, dva su proizvoda premašila i sigurnosni prag Consumer Reportsa za kadmij (4,1 µg/dan), a jedan za arsen (7 µg/dan). Prema smjernicama FDA-a, granice dopuštene za kadmij i arsen su 5 i 15 µg po pojedinom dodatku prehrani.

Biljni proteini imaju više metala

C. Michael White, profesor farmaceutske prakse s američkog Sveučilišta Connecticut, objašnjava u članku za The Conversation da biljni proteini prirodno apsorbiraju i zadržavaju više teških metala nego životinjski izvori proteina.

Navedeno istraživanje pokazalo je da biljni proteini sadrže devet puta više olova od sirutke te dvostruko više nego proteinski pripravci na bazi govedine. To, naglašava White, proizlazi iz sposobnosti biljaka da izvlače metale iz tla i vode zagađene erozijom vulkanskog kamenja, emisijama fosilnih goriva te gnojivima i pesticidima koji sadrže metale.

Procjena zdravstvenih rizika

Iako povremeno prekoračenje preporučenih doza teških metala vjerojatno neće odmah izazvati ozbiljne posljedice, profesor White upozorava da kronično (dugotrajno) izlaganje može narušiti kognitivne funkcije, oštetiti živce i kosti te povećati rizik od visokog tlaka, moždanog udara i raka.

Naglašava i da je Consumer Reports primijenio strože granice za teške metale od FDA-a, koja dopušta 5 µg olova dnevno iz dodataka prehrani te ukupno 12,5 µg iz hrane, lijekova i dodataka za odrasle osobe.

Kako smanjiti izloženost?

White savjetuje potrošačima da biraju mliječne ili životinjske proteinske proizvode, odnosno organske biljne varijante koje obično sadrže manje onečišćenja. Budući da razina metala varira između serija i izvora, preporučuje rjeđu upotrebu proizvoda s povišenim razinama i pažljivo pridržavanje preporučenih porcija.

Na kraju zaključuje da rezultati Consumer Reportsa ukazuju na hitnu potrebu za dosljednijim testiranjem proizvoda i strožim proizvodnim standardima.