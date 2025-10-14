Neobičan poriv za pomicanjem nogu mogao bi biti više od neugode i mogao bi poslužiti kao rani znak Parkinsonove bolesti, prema najnovijem istraživanju. Ta studija povezuje sindrom nemirnih nogu (engl. restless leg syndrome ili RLS), poznat i kao Willis-Ekbomova bolest, s većom vjerojatnošću razvoja Parkinsonove bolesti, iako liječenje tog sindroma može promijeniti taj rizik.

Južnokorejski znanstvenici analizirali su zdravstvene kartone 9919 osoba s dijagnozom RLS-a te ih uskladili prema dobi, spolu i drugim čimbenicima s kontrolnom skupinom bez tog poremećaja. Obje skupine praćene su u periodu do 15 godina. Rezultati su pokazali 1,6-postotnu vjerojatnost razvoja Parkinsonove bolesti kod osoba s RLS-om, u usporedbi s 1 posto u kontrolnoj skupini. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu JAMA Network Open.

U ovoj kohortnoj studiji, RLS je bio povezan s povećanim rizikom razvoja Parkinsonove bolesti. Štoviše, pacijenti s RLS-om koji nisu bili liječeni lijekovima koji potiču djelovanje dopamina imali su tendenciju povećanog rizika razvoja Parkinsonove bolesti, dok su oni koji su bili liječeni lijekovima koji potiču djelovanje dopamina imali tendenciju smanjenog rizika u usporedbi s kontrolnom skupinom, napisali su autori istraživanja.

Takav obrazac sugerira da veza između dviju bolesti nije samo posljedica oštećenja dopaminskog sustava. Umjesto toga, čimbenici poput lošeg sna ili nedostatka željeza mogli bi imati ulogu.

Moguće je da patofiziološki most između RLS-a i Parkinsonove bolesti uključuje alternativne mehanizme osim dopaminergičkog puta. Na temelju ovih nalaza, moglo bi biti razumnije tumačiti RLS kao mogući čimbenik rizika za Parkinsonovu bolest, a ne kao ranu manifestaciju, istaknuli su na kraju autori studije.

Izvor: Science Alert