Dvije kompanije dominiraju tržištem pametnih telefona posljednjih 15-ak godina te su njihovi uređaji redovito među najpopularnijim i najprodavanijim telefonima na svijetu. To su, naravno, Apple i Samsung. S iPhoneom je i krenula revolucija pametnih telefona, dok se najviše korisnika koji žele Android okreće upravo Samsungu, usprkos velikoj konkurenciji i brojnim telefonima kompanija poput Xiaomija, Honora, Huaweija i drugih.

Jedna od ne toliko poznatih mobilnih kompanija koja traži svoje mjesto na ovom tržištu jest - Nothing. Pokrenuo ju je prije pet godina Carl Pei, kineski poduzetnik koji je u javnosti poznati i kao suosnivač još jedne mobilne tvrtke OnePlus, čiji su telefoni jedno vrijeme bili popularna alternativa Appleu i Samsungu jer su nudili odličan hardver po povoljnijim cijenama.

Odabrali svoj put

Gostujući u jednom podcastu, Pei je govorio o izazovima koje nove mobilne kompanije imaju na zasićenom mobilnom tržištu na kojem dominiraju Apple i Samsung. Njemu je jasno kako tim velikanima ne mogu konkurirati, no kako bi uspjeli na tržištu, moraju odabrati svoj put. A taj njihov put odnosi se prvenstveno na fokus prema mlađim korisnicima.

Objasnio je kako Nothing privlači mlade koji su motivirani željom da budu drukčiji i pronađu vlastiti identitet. Jasno mu je kako ne mogu biti popularni među svim generacijama, no vodećim tvrtkama mogu konkurirati fokusom na mlađe korisnike kojima mogu ponuditi upravo nešto drukčije. Prosječna dob njihovih korisnika tako iznosi samo 26 godina, dok su prosječni korisnici Samsunga stariji - oko 44 godina, prema podacima koje su objavili na Business Insideru. Što se Apple tiče, oko 70 posto korisnika iPhonea starosti su između 18 i 44 godine.

A kako bi se razlikovali od konkurencije, telefoni Nothinga dolaze s transparentnim dizajnom te njihov proziran stražnji poklopac otkriva unutarnje komponente uređaja. Također, telefoni dolaze i s posebnim svjetlosnim sustavom (Glyph Interface), a kao i većina kineskih telefona, donose dobar omjer cijene i performansi.

Osim telefona, Nothing u svojoj ponudi ima i satove i slušalice, a Pei je najavio kako istražuju i nove oblike hardvera, odnosno proizvode koji na tržištu neće konkurirati Appleovim uređajima, no moći će se koristiti zajedno s njima.