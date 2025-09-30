Nothing, proizvođač pametnih telefona, predstavio je svoju novu AI platformu koja bi trebala biti temelj za budući, kako ga nazivaju "osobni operativni sustav".

Kako su naveli tijekom predstavljanja, Essential je paket AI alata koji će evoluirati u Essential OS, pravi AI operativni sustav. Kako bi to bilo moguće, započeli su s lansiranjem dva temeljna dijela - Essential aplikacijama (osobnim aplikacijama koje je moguće stvoriti davanjem uputa normalnim jezikom) i Playground (nova platforma za preuzimanje, dijeljenje i dorađivanje aplikacija).

Pojašnjavaju kako će pomoću Essential aplikacija biti dovoljno opisati što želite napraviti, a AI će stvoriti aplikaciju koju će biti moguće odmah koristiti i zadržati na svom pametnom telefonu.

Sa Essential započinjemo rušenje starog i elitističkog sustava kojeg su postavili vodeći igrači na tržištu. Nova era zahtjeva novo razmišljanje. Budućnost softvera značit će neograničen pristup, zajedničko inoviranje i hiperpersonalizaciju, istaknuo je na predstavljanju Carl Pei, CEO Nothinga.

Desetljećima su nas naši uređaji tretirali sve jednako. Nizovi aplikacija bili su stvarani za svakoga. Ali tehnologija ne mora biti "jedna veličina odgovara svima". Vjerujemo da bi trebala biti osobna, prilagodljiva i zaista pod vašom kontrolom, dodaju iz Nothinga.

Korisnici koji su imali priliku već isprobati Essential aplikacije pokazali su što im je zapravo potrebno. Tako su već napravili brojne aplikacije - od onih za organizaciju obiteljskih obaveza do aplikacija za praćenje mentalnog zdravlja.

Ovo je početak uravnoteženijeg odnosa prema tehnologiji. Onog gdje AI nadopunjuje naše jake strane i daje potporu slabima, podsjeća nas na ono što smo zaboravili i vraća fokus kad nam misli odustaju, ali i daje nam vrijeme kad je ono najpotrebnije. Bez dodatnih aplikacija, bez dodatnih distrakcija. Samo telefon, koji se napokon kreće brzinom vaše mašte, poručuju iz Nothinga.