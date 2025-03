Odličan omjer cijene i kvalitete: Novi telefoni zaoštrit će konkurenciju na tržištu uređaja srednje kategorije

Nothing je ovaj tjedan i službeno predstavio dva modela svojih pametnih telefona o kojima se govori već neko vrijeme i koje su neki novinari na temelju prvih fotografija još ranije proglasili najružnijim Androidima na tržištu. No nakon predstavljanja, možemo pročitati drukčije komentare, a ponajviše se hvali vrijednost i performanse koji donose za novac.

Carl Pei objasnio kako će izgledati gadget budućnosti

Nothing Phone (3a) i (3a) Pro nisu uređaji koji će konkurirati najjačim modelima iPhonea i Samsungovih Galaxy telefona, no sigurno će privući korisnike koji traže kvalitetne uređaje solidnog hardvera i pristupačne cijene. Riječ je o prilično velikim uređajima, s dijagonalom ekrana od 6,77 inča, a posebno se velikim čini model Pro s prilično isturenim kružnim modulom za kamere, no prema novinarima koji su već imali priliku isprobati ove uređaje, na to se lako i brzo naviknuti.

Nothing hvali kvalitetu kamera

Za ove modele Nothing je odustao od suradnje s MediaTekom te su se odlučili za Qualcomm te njihov čipset Snapdragon 7s Gen 3 pogoni oba telefona i, u odnosu na prethodnike, telefoni su brži do čak 33 posto, uz bolju grafiku koja omogućava bolje iskustvo igranja videoigara. Od ostalih hardverskih opcija treba spomenuti i 12GB RAM-a te 256GB prostora za pohranu podataka. Kapacitet baterije iznosi 5000mAh te podržava 50W punjenje zahvaljujući kojem bi se baterija do 50 posto trebala napuniti za manje od dvadeset minuta.

Nothing Phone (3a) (Foto: Nothing)

Što se softvera tiče, pokreće ih Android 15 te iz Nothinga kažu da će telefoni podržavati tri generacije operativnog sustava te šest godina sigurnosnih zakrpi.

Iz Nothinga naročito hvale kamere za koje kažu da snimaju fotografije profesionalne kvalitete, no jasno to se tek treba ispitati u praksi. Kako bi fotografije bile što kvalitetnije, osim optike, brine se i neizostavna umjetna inteligencija. Najveća razlika između ova dva modela upravo je u kamerama te model Pro unutar kružnog modela ima 3x periskopsku telefoto leću, dok je na modelu 3A standardni dvostruki zum. Rezolucija glavne kamere iznosi 50MP uz otvor blende f/1.8, a sa stražnje strane nalazi se i ultraširoki senzor rezolucije 8MP, dok rezolucija selfie kamere također iznosi 50MP.

Nothing priprema jeftiniju verziju telefona koji konkurira iPhoneu

Sa stražnje strane nalaze se i prepoznatljivo Glyph sučelje, odnosno LED trake koje svijetle kada vas netko zove ili kada dobijete obavijest, što je jedna od stvari koja izdvaja ove uređaje od konkurencije, no naravno, nije presudna pri donošenju odluke o kupovini telefona.

Prednarudžbe za model Phone (3a) već su otvorene, dok će se model Pro moći prednaručiti od 11. ožujka i to po prilično pristupačnim cijenama od 379 dolara, za običnu, odnosno 459 dolara za verziju Pro.

Izvor: ZDNet