U povodu Mjeseca kibernetičke sigurnosti, Sveučilište Algebra Bernays okupilo je domaće i međunarodne stručnjake iz akademske zajednice, državnih institucija i privatnog sektora na konferenciji “Uloga Cyber Threat Intelligencea” s ciljem jačanja nacionalne otpornosti i sigurnosti poslovanja.

Sudionici su kroz niz predavanja i panel rasprava analizirali primjenu koncepta “Cyber Threat Intelligencea (CTI)” u kritičnoj infrastrukturi i privatnom sektoru, razmjenjivali iskustva te definirali preporuke za buduću praksu.

Konferencija, održana u partnerstvu s Infigom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, obuhvatila je širok spektar tema – od tehničkih studija slučaja i modela zrelosti CTI programa do rasprave o sukobu između javne sigurnosti i privatnosti, posebno kroz pitanje tzv. Chat Controla 2.0.

Obrazovanje kao temelj otpornosti

Skup je otvorio Zlatan Morić, pročelnik Sveučilišnog odjela za kibernetičku sigurnost, istaknuvši važnost obrazovanja i međusektorske suradnje u izgradnji kibernetičke otpornosti.

Glavni izvršni direktor Sveučilišta Algebra Bernays Tomislav Dominković predstavio je obrazovne projekte CADMUS i IQ DEFENCE DEP, usmjerene na razvoj stručnih kapaciteta u području obrane i sigurnosti. Naglasio je kako je potražnja za stručnjacima u području kibernetičke sigurnosti iznimno je velika te da kroz međunarodne projekte i mikro kvalifikacije nastoje odgovoriti na kroničan nedostatak tehnički educiranih kadrova te integrirati sigurnosne teme i u srednjoškolske kurikulume.

Sigurnost kao proces, ne proizvod

U uvodnom keynote predavanju, izv. prof. dr. sc. Robert Kopal istaknuo je kako kibernetička sigurnost ne može biti shvaćena kao gotov proizvod, već kao stalni proces analize, prilagodbe i suradnje Pozivajući se na modele Svjetskog ekonomskog foruma i tvrtke Crowdstrike, Kopal je prikazao razvoj organizacijskih sposobnosti od taktičkih podataka do strateškog predviđanja i proaktivne obrane.

Panel “Leading with Insight: Women in Threat Intel”, koji je moderirala Martina Dragičević, okupio je stručnjakinje iz industrije i akademije – Andreu Stepić, Dariju Korkut, Lanu Djurkin-Koenig, Sanju Beljan i Kristinu Posavec. Rasprava je istaknula važnost većeg uključivanja žena u područje kibernetičke sigurnosti te ulogu mentorstva, raznolikosti i međusobne podrške u jačanju obrane od prijetnji.

Globalne prijetnje traže zajednički odgovor

O međunarodnoj suradnji u razmjeni informacija o prijetnjama raspravljalo se na panelu “Bridging Borders: The Role of Cyber Threat Intelligence Sharing”, kojim je moderirala Tamara Tafra diplomatska savjetnica za kibernetička pitanja pri EU. Sudionici Biserka Petrovska, Malchenyuk i Bojan Alikavazović složili su se da kibernetičke prijetnje odavno nadilaze nacionalne granice te da je razmjena podataka i koordinirana reakcija ključ učinkovitog odgovora.

Završni panel, posvećen prijedlogu Chat Control 2.0, otvorio je raspravu o osjetljivoj ravnoteži između zaštite djece na internetu i prava građana na privatnost komunikacije. Panel je moderirao Zlatan Morić a sudionici Tomislav Ramljak, Renato Grgurić, Drago Žagar i Robert Petrunić upozorili su na tehničke i etičke rizike obveznog skeniranja privatnih poruka, uključujući potencijalno ugrožavanje enkripcije i mogućnost zloupotreba.

Unatoč različitim stajalištima, svi su se složili da je potrebno pronaći rješenja koja istodobno štite djecu i temeljna građanska prava te da su edukacija, interdisciplinarna suradnja i ulaganje u znanje jedini put prema otpornijem i sigurnijem digitalnom društvu.