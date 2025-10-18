U povodu Mjeseca kibernetičke sigurnosti, Sveučilište Algebra Bernays okupilo je domaće i međunarodne stručnjake iz akademske zajednice, državnih institucija i privatnog sektora na konferenciji “Uloga Cyber Threat Intelligencea” s ciljem jačanja nacionalne otpornosti i sigurnosti poslovanja.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga Sigurnost u prvom planu Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema Više od 30 trikova Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Sudionici su kroz niz predavanja i panel rasprava analizirali primjenu koncepta “Cyber Threat Intelligencea (CTI)” u kritičnoj infrastrukturi i privatnom sektoru, razmjenjivali iskustva te definirali preporuke za buduću praksu.
Konferencija, održana u partnerstvu s Infigom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, obuhvatila je širok spektar tema – od tehničkih studija slučaja i modela zrelosti CTI programa do rasprave o sukobu između javne sigurnosti i privatnosti, posebno kroz pitanje tzv. Chat Controla 2.0.
Obrazovanje kao temelj otpornosti
Skup je otvorio Zlatan Morić, pročelnik Sveučilišnog odjela za kibernetičku sigurnost, istaknuvši važnost obrazovanja i međusektorske suradnje u izgradnji kibernetičke otpornosti.
Glavni izvršni direktor Sveučilišta Algebra Bernays Tomislav Dominković predstavio je obrazovne projekte CADMUS i IQ DEFENCE DEP, usmjerene na razvoj stručnih kapaciteta u području obrane i sigurnosti. Naglasio je kako je potražnja za stručnjacima u području kibernetičke sigurnosti iznimno je velika te da kroz međunarodne projekte i mikro kvalifikacije nastoje odgovoriti na kroničan nedostatak tehnički educiranih kadrova te integrirati sigurnosne teme i u srednjoškolske kurikulume.
Sigurnost kao proces, ne proizvod
U uvodnom keynote predavanju, izv. prof. dr. sc. Robert Kopal istaknuo je kako kibernetička sigurnost ne može biti shvaćena kao gotov proizvod, već kao stalni proces analize, prilagodbe i suradnje Pozivajući se na modele Svjetskog ekonomskog foruma i tvrtke Crowdstrike, Kopal je prikazao razvoj organizacijskih sposobnosti od taktičkih podataka do strateškog predviđanja i proaktivne obrane.
Panel “Leading with Insight: Women in Threat Intel”, koji je moderirala Martina Dragičević, okupio je stručnjakinje iz industrije i akademije – Andreu Stepić, Dariju Korkut, Lanu Djurkin-Koenig, Sanju Beljan i Kristinu Posavec. Rasprava je istaknula važnost većeg uključivanja žena u područje kibernetičke sigurnosti te ulogu mentorstva, raznolikosti i međusobne podrške u jačanju obrane od prijetnji.
Globalne prijetnje traže zajednički odgovor
O međunarodnoj suradnji u razmjeni informacija o prijetnjama raspravljalo se na panelu “Bridging Borders: The Role of Cyber Threat Intelligence Sharing”, kojim je moderirala Tamara Tafra diplomatska savjetnica za kibernetička pitanja pri EU. Sudionici Biserka Petrovska, Malchenyuk i Bojan Alikavazović složili su se da kibernetičke prijetnje odavno nadilaze nacionalne granice te da je razmjena podataka i koordinirana reakcija ključ učinkovitog odgovora.
Završni panel, posvećen prijedlogu Chat Control 2.0, otvorio je raspravu o osjetljivoj ravnoteži između zaštite djece na internetu i prava građana na privatnost komunikacije. Panel je moderirao Zlatan Morić a sudionici Tomislav Ramljak, Renato Grgurić, Drago Žagar i Robert Petrunić upozorili su na tehničke i etičke rizike obveznog skeniranja privatnih poruka, uključujući potencijalno ugrožavanje enkripcije i mogućnost zloupotreba.
Unatoč različitim stajalištima, svi su se složili da je potrebno pronaći rješenja koja istodobno štite djecu i temeljna građanska prava te da su edukacija, interdisciplinarna suradnja i ulaganje u znanje jedini put prema otpornijem i sigurnijem digitalnom društvu.