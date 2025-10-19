Nakon brojnih glasina o planovima najvećih mobilnih kompanija, činilo se kako će se na tržištu pametnih telefona pojaviti novi trend koji bi mogle kopirati i ostale mobilne kompanije. Te glasine odnosile su se na iPhone Air, najtanji Appleov telefon do sada te na Samsungov odgovor najvećem konkurentu na tržištu, model S25 Edge.

Sve glasine na kraju su se pokazale istinitima te su obje kompanije predstavile svoje jako tanke telefone, a iako su očekivanja bila velika, pokazalo se kako korisnicima i nije baš od presudne važnosti da im telefoni budu koji milimetar tanji, pogotovo ako će to značiti određene kompromise.

Tako su se prvo nedavno pojavile informacije kako bi Samsung mogao odustati od daljnjeg razvoja telefona iz Edge serije, odnosno da sljedeće godine neće predstaviti model S26 Edge. Razlog je slaba potražnja za aktualnim modelom S25 Edge.

Smanjuju proizvodnju

U sličnoj situaciji sada je i Apple. Iako se o modelu Air pisalo kao o prvom modelu s kojim započinje velika Appleova evolucija telefona te o uređaju koji će privući veliki interes kupaca, potražnja za ovim telefonom manja je od očekivane. Prema izvještaju japanske kompanije Mizuho Securities, čini se kako je prodaja modela Air podbacila, zbog čega su u Appleu promijenili planove te će smanjiti predviđeni broj proizvedenih primjeraka za oko milijun.

Dok je model Air svakako podbacio, u Appleu ipak mogu biti zadovoljni s potražnjom za cjelokupnom serijom iPhonea 17. Potražnja za ostala 3 nedavno predstavljena modela tako je prilično velika, zbog čega su iz ove tvrtke odlučiti povećati proizvodnju tih modela. Proizvodnja modela iPhone 17 tako je povećana za dodatnih 2 milijuna komada, modela Pro za 1 milijun, dok će proizvodnju modela iPhone 17 Pro Max, najskupljeg Appleovog telefona, povećati za čak 4 milijuna komada.

Iako su prodajna očekivanja bila veća, ne treba očekivati kako će Apple nakon samo jednog modela odustati od tankih telefona. Također, iskustvo koje su stekli i tehnologija koju su razvili za model Air bit će im važni i pri razvoju i proizvodnji njihova prvog preklopnog telefona. Brojne dosadašnje glasine govore da njegovo predstavljanje možemo očekivati sljedećeg rujna (iako su se ovog tjedna pojavile i informacije o potencijalnoj odgodi predstavljana), te bi iPhone Fold trebao izgledati poput dva spojena modela Air.

Izvor: BGR