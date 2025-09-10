Ima li Apple s iPhoneom Air novi hit na tržištu? Odluku će na kraju donijeti kupci, no prvi su dojmovi, čini se, prilično pozitivni. Ovaj je telefon bio zvijezda sinoćnjeg predstavljanja novih modela Appleovih uređaja jer napokon donosi novitete u dizajnu, a novinari koji su ga isprobali prilično su impresionirani njegovim dimenzijama. To je najtanji iPhone do sada (debljina iznosi samo 5,6mm) i prilično je lagan, no usprkos tome, iz Applea hvale njegovu izdržljivost i čvrstoću.

U takvom tankom kućištu Apple je uspio ugurati vrhunski hardver (čipset A19 Pro), a stvar oko koje su analitičari najviše zabrinuti jest baterija. Iz Applea tvrde kako bi bez problema trebala izdržati cijeli dan rada jer se u njemu koristi hardver koji su dugo godina razvijali i koji je fokusiran na energetsku učinkovitost, no tek u praksi treba vidjeti kako će to izgledati. Također, neke bi mogla odbiti i samo jedna stražnja kamera, iako bi taj jedan senzor trebao biti sasvim dovoljan za snimanje odličnih fotografija.

Air oživljava cijeli segment iPhonea

Gaurav Chaudhary, Youtuber koji je u Appleovom sjedištu već isprobao ovaj telefon, kaže kako je prilično impresioniran ovim uređajem te je posebno pohvalio okvir od titanijuma i keramičko zaštitno staklo. Naglasio je i još jednu stvar: Čuo sam glasan pljesak u trenutku kada je predstavljen. Prema njemu, iPhone Air predstavlja minijaturizaciju u svom najboljem izdanju za jedan pametni telefon.

S Chaudharyjem se slaže i analitičar PP Foresighta Paolo Pescatore. On je novinarima Reutersa objasnio kako je u današnje vrijeme u kojem su uređaji manje-više slični, Apple predstavio potpuno novi proizvod: Na određeni način to oživljava cijeli segment iPhonea, objasnio je.

Na temelju tih prvih dojmova, na Reutersu kažu kako bi Phone Air mogao biti upravo ono što su Appleovi fanovi godinama htjeli - uređaj koji je drukčiji od ostalih na tržište te dolazi s naprednim hardverom.

Njegovoj odličnoj prodaji trebala bi pomoći i cijena, smatra Nabila Popal, analitičarka IDC-a. Iako je skuplji od modela iPhone Plus kojeg je zamijenio, s cijenom od tisuću dolara je za 100 dolara jeftiniji u odnosu na Galaxy S25 Edge, Samsungova glavnog konkurenta koji je tanak 5,8 mm.

Ovaj bi telefon, što bi ekipi u Appleu trebalo biti od velike važnosti, mogao pozitivno utjecati i na prodaju u Kini. Kompanija je u posljednje vrijeme izgubila udio na ovom važnom tržištu, a iPhone koji donosi nešto novo i atraktivno mogao bi utjecati na povećanje prodaje i veću konkurentnost uređajima kompanija poput Huaweija i Xiaomija.