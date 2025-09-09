Dugo prije predstavljanja nekog Appleova telefona nije vladalo takvo uzbuđenje među ljubiteljima ove tvrtke, kao uoči predstavljanja generacije iPhone 17 i modela Air. Večeras smo vidjeli manje-više sve što se i najavljivalo, a je li to dosta kako bi se ispunila velika očekivanja, vrijeme će pokazati. Već će nam prve brojke o prednarudžbama dati naznake o tome hoće li novi modeli, a prvenstveno toliko spominjani uređaj Air, privući veći broj kupaca nego inače.

Kao i proteklih godina, Apple je predstavio četiri nova modela iPhonea, no ovog puta nije bilo modela Plus koji je zamijenio Air.

Air

iPhone Air (Foto: Apple)

Upravo je taj uređaj bio zvijezda predstavljanja. Iako je dio generacije iPhone 17, on će se prodavati samo kao iPhone Air. Tim Cook je za njega rekao kako je taj telefon nešto potpuno nevjerojatno, uređaj koji kombinira snagu i izdržljivost. U reklami je poseban naglasak stavljen na najizdržljiviji dizajn do sada te kako predstavlja paradoks koji morate držati da bi vjerovali.

Uređaj je napravljen od titanija te dolazi s ekranom dijagonale 6,5 inča (riječ je o ProMotion ekranu frekvencije 120Hz), tanak je samo 5,6 mm i iznimno je lagan. Pokreće ga A19 Pro, za koji su tijekom konferencije naglasili kako to nije samo najbrži procesor u pametnim telefonima, već je riječ o MacBooku Pro smještenom u ultratanak dizajn telefona.

Unutarnji dizajn je promijenjen kako bi se prilagodio bateriji koja može izdržati cijeli dan rada.

Uoči predstavljanja ovog telefona puno se govorilo kako će ovaj uređaj imati samo jednu kameru, a danas smo saznali kako je riječ o posebnom fusion sustavu koji radi kao više kamera u jednoj pa osim glavne 48 MP glavne kamere služi i kao 12MP 2x telefoto kamera. S prednje strane nalazi se tzv. center stage 18MP kamera s najvećim senzorom za prednju kameru do sada, kada su u pitanju Appleovi telefoni.

Osnovni model iPhonea Air dostupan je po cijeni od 999 dolara.

iPhone 17

iPhone 17 (Foto: Apple)

S običnim modelom iPhone 17 Apple je ponudio standardnu nadogradnju koja uključuje određena hardverska poboljšanja, uz poneki malo veći novitet. Među tim novitetima svakako treba spomenuti veći ekran dijagonale 6,3 inča s ProMotion tehnologijom i adaptivnom frekvencijom osvježavanja do 120Hz. Pokreće ga A19 čipset, a osim odličnih performansi, poseban naglasak je stavljen i na cjelodnevno trajanje baterije te brzo punjenje baterije.

Sa stražnje strane nalaze se dvije kamere (glavna je također 48MP fusion kamera), a s prednje ista 18MP center stage kamera.

Početna cijena ovog modela iznosi 799 dolara.

iPhone 17 Pro i Pro Max

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (Foto: Apple)

I na Pro modelima Apple je veliki naglasak stavio na izdržljivosti, a kako ih pokreće čipset A19 Pro, i na odličnim performansama, što će posebno cijeniti gameri. Iz Applea su posebno naglasili poboljšanja u trajanju baterije koja je, nije teško zaključiti, najbolje do sada u odnosu na prijašnje modele. Dijagonale ekrana iznose 6,3 inča, odnosno 6,9 inča za model Max.

Kamere su, naravno, najbolje do sada, barem kada su Appleovi telefoni u pitanju. S prednje strane nalazi se 18MP center stage kamera, dok se na stražnjoj strani Pro modela nalaze tri kamere rezolucije 48MP i u sva 3 slučaja riječ je o fusion kamerama - glavna kamera, ultraširoka kamera te telefoto kamera s čak 8x zumom. Fotografije koje su prikazane tijekom predstavljanja zaista su fantastične te Appleovi telefoni postaju sve sličniji profesionalnoj fotografskoj i video opremi.

Početna cijena ovih uređaja iznosi 1099, odnosno 1199 dolara. Svi ovi modeli iPhonea moći će se naručiti od ovog petka, a prodaja počinje 19. rujna.

A AI?

Za razliku od prošle godine, kada je Tim Cook puno pričao o umjetnoj inteligenciji i brojnim opcijama koje ona omogućuje na telefonima, večeras je ova tehnologija samo nekoliko puta usputno spomenuta. Apple Intelligence spomenut je za prijevode uživo i vizualnu inteligenciju (možete snimiti neki predmet i onda ga iPhone prepozna i da više informacija o njemu), no više od toga nismo čuli.

Poznato je kako Apple dosta kasni u odnosu na konkurenciju po pitanju ove tehnologije, no situacija se možda ipak promijeni sljedeće godine.

AiPods 3

Telefoni, naravno, nisu bili jedini gadgeti koje je Apple predstavio te smo večeras vidjeli i nove slušalice i satove.

Apple AirPods Pro 3 (Foto: Apple)

Posebno zanimljiva je nova generacija AirPodsa Pro za koji je Tim Cook rekao kako su podigle ljestvicu za ono što bi slušalice trebale biti. Naime, AirPods Pro 3 sada su se pretvorile u alat za prijevod uživo. Način rada je prilično jednostavan - dok vam netko govori na stranom jeziku, u slušalicama ćete čuti ono što ta osoba govori na vašem jeziku. A kada želite nešto reći toj osobi, možete reći na svom jeziku, a na ekranu iPhonea prikazat će se tekst na jeziku te osobe. Ova je opcija još bolja u slučaju kada obje osobe koriste slušalice - npr. jedna osoba će moći govoriti na engleskom jeziku, a druga će osoba u slušalicama čuti te riječi na španjolskom jeziku. I obrnuto naravno.

Još jedna novost jest što slušalice dolaze s ugrađenim senzorom za praćenje otkucaja srca, što će posebno cijeniti osobe koje često treniraju s ovim slušalicama, a svakako će pomoći i činjenica da su otporne na vodu i znoj.

Od ostalih opcija, treba spomenuti i novi dizajn zbog kojeg novi AirPods bolje leže u ušima, još bolje aktivno poništavanje buke te bolju bateriju koja sada može izdržati 8 sati s jednim punjenjem.

Apple Watch

Apple Watch series 11 (Foto: Apple)

Appleov sat i do sada se pokazao kao pouzdan alat za praćenje zdravstvenih parametara, a na novom modelu Apple Watch Series 11 fokus je stavljen na još dvije važne stvari - visoki krvni tlak i kvalitetu spavanja. Za visoki krvni tlak kaže se da je tihi ubojica jer se pojavljuje bez simptoma, a Apple Watch Series 11 moći će korisnike upozoriti na potencijalnu hipertenziju, uz napomenu kako sat neće uvijek i u svakom slučaju upozoriti na ovaj problem.

Ovaj model dolazi s ekranom koji je dvostruko bolje otporan na ogrebotine u odnosu na prošli model te 5G modemom i učinkovitijom baterijom koja sada može izdržati 24 sata između punjenja.

Apple Watch SE 3 (Foto: Apple)

Nova generacija najjeftinijeg sata (Apple Watch SE3) sada dolazi s najjačim čipom za Apple sat (S10) i always on ekranom, kao i zdravstvenim opcijama poput upozorenja na apneju te praćenja kvalitete spavanja. Baterija može izdržati 18 sati rada, dok je punjenje dvostruko brže u odnosu na prethodni model.

Apple Watch Ultra 3 (Foto: Apple)

Predstavljena je i treća generacija pametnog sata za sportaše i avanturiste. Apple Watch Ultra 3 dolazi s novim ekranom na kojem je korištena najnovija tehnologija kako bi bio još vidljiviji i na jakom svjetlu, ima podršku za 5G te satelitsku povezanost. Ima još veću bateriju koja s jednim punjenjem može izdržati čak 42 sata rada.

