Prošlogodišnje istraživanje Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu pokazalo je kako postoji dvostruko veća šansa da pješake udari električni ili hibridni automobil u odnosu na vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem. Kao glavni razlog naveli su zvuk električnih motora, odnosno kako su oni puno tiši, a pri malim brzinama skoro pa i nečujni, pješaci često nisu svjesni da se nalaze u njihovoj blizini. Zbog toga je veća vjerojatnost da bi ih takva vozila mogla udariti jer, ako ne čuju zvuk u blizini, mogu biti neoprezniji.

Tako nešto ima smisla jer nije rijetko da se nađemo u situaciji u kojoj se gotovo pa nečujno ili uz tihi zujanje iznenada pojavi električni automobil, no prema jednom drugom istraživanju koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Leedsu, električna vozila nisu problematična za pješake, odnosno ne predstavljaju veći rizik.

Novo istraživanje, drukčiji rezultati

Ovo je istraživanje bazirano na podacima o sigurnosti u prometu britanske vlade između 2014. i 2023. godine, a u studiji znanstvenici su htjeli doznati da li električna vozila češće sudjeluju u prometnim nesrećama s pješacima te uzrokuje li njihova dodatna težina (zbog baterije) ozbiljnije ozljede u odnosu na nesreće u kojima sudjeluju automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Odgovor je, barem prema ovoj studiji - negativan. Dakle, ne postoji veća vjerojatnost da će pješake udariti električni automobil u odnosu na benzince ili dizelaše. Također, slična je stvar i s ozljedama. Iako su električna vozila teža, u slučaju sudara u prosjeku ne postoji veća vjerojatnost da će ozljede pješaka biti veće. Razlog za to su napredne sigurnosne opcije integrirane u moderne električne automobile zahvaljujući kojima se nesreće mogu izbjeći ili barem smanjiti njihove posljedice.

Zanimljivo je kako je stopa stradavanja pješaka veća za hibridna vozila, no u odnosu na benzince i dizelaše, ozljede pješaka su u prosjeku manje opasne.

Dok se čini da električni automobili ipak nisu toliko opasni kao što se često mislim barem prema rezultatima ovog istraživanja, izvještaj posebno ističe jednu kategoriju vozila. Riječ je o sve popularnijim SUV-ovima, kod kojih je u slučaju sudara s pješacima znatno veća vjerojatnost teških ozljeda ili čak smrtnog ishoda. Problem je u njihovoj težini, ali i obliku karoserije, pri čemu su posebno opasniji stariji modeli SUV-ova.

Među inim, treba spomenuti i još jednu zanimljivost iz ove studije, a to je da su ozljede pješaka u slučaju sudara s vozilima kojima upravljaju žene manje opasne, dok su te ozljede u slučaju mladih vozača teže i ozbiljnije.

Izvor: Tech Spot

