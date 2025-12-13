Francuski automobilski div Renault izvijestio je u petak o znatno skromnijim planovima o postavljanju brzih punionica električnih automobila u Europi.

Mobilize je 2021. godine osnovao tadašnji izvršni direktor Luca de Meo kako bi se istražila nova rješenja za mobilnost, poput poput dijeljenja automobila, usluga punjenja električnih vozila i upravljanja korisničkim podacima.

Ti poslovi bili su izvan tradicionalnog Renaultovog poslovanja usmjerenog na proizvodnju i prodaju automobila.

Prekidamo aktivnosti s ograničenim izgledima za profitabilnost i one koje izravno nisu u skladu sa strateškim prioritetima grupe, objavila je uprava u petak, navodeći poimence usluge dijeljenja automobila u Milanu i Madridu i projekt električnog miniautomobila Duo.

Promjena prioriteta

François Provost, koji je krajem srpnja postao glavni izvršni direktor Renaulta, odlučio je nakon revizije poslovanja da velika ulaganja u infrastrukturu za brzo punjenje više nisu prioritet u uvjetima ograničenog proračuna tvrtke i problema u industriji.

Nalazimo se u razdoblju preispitivanja investicijskih prioriteta Renaulta, automobilska industrija u teškoj je situaciji i imamo puno investicija koje treba financirati, rekao je za Reuters voditelj odjela za energetiku u Mobilizeu Jérôme Faton.

Kompanija tako namjerava smanjiti proračun za mreže za punjenje, ciljajući na 100 stanica u Francuskoj i više od 100 u Italiji do kraja 2026. Do sada bili su ih planirali 650 diljem Europe do 2028. godine.

Planirani projekti u Belgiji i Španjolskoj neće biti realizirani.

Restrukturiranjem će se ukinuti oko 80 od otprilike 450 radnih mjesta u odjelu Mobilize Beyond Automotive, a prioritet će biti dobrovoljan odlazak radnika i interne kadrovske promjene, rekao je glasnogovornik tvrtke.