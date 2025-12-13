Francuski automobilski div Renault izvijestio je u petak o znatno skromnijim planovima o postavljanju brzih punionica električnih automobila u Europi.tri vijesti o kojima se priča Naglasak na djelotvornosti Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja Srušen mit njegova uzroka Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu Jedinstven događaj Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Mobilize je 2021. godine osnovao tadašnji izvršni direktor Luca de Meo kako bi se istražila nova rješenja za mobilnost, poput poput dijeljenja automobila, usluga punjenja električnih vozila i upravljanja korisničkim podacima.
Ti poslovi bili su izvan tradicionalnog Renaultovog poslovanja usmjerenog na proizvodnju i prodaju automobila.
Prekidamo aktivnosti s ograničenim izgledima za profitabilnost i one koje izravno nisu u skladu sa strateškim prioritetima grupe, objavila je uprava u petak, navodeći poimence usluge dijeljenja automobila u Milanu i Madridu i projekt električnog miniautomobila Duo.
Promjena prioriteta
François Provost, koji je krajem srpnja postao glavni izvršni direktor Renaulta, odlučio je nakon revizije poslovanja da velika ulaganja u infrastrukturu za brzo punjenje više nisu prioritet u uvjetima ograničenog proračuna tvrtke i problema u industriji.
Nalazimo se u razdoblju preispitivanja investicijskih prioriteta Renaulta, automobilska industrija u teškoj je situaciji i imamo puno investicija koje treba financirati, rekao je za Reuters voditelj odjela za energetiku u Mobilizeu Jérôme Faton.
Kompanija tako namjerava smanjiti proračun za mreže za punjenje, ciljajući na 100 stanica u Francuskoj i više od 100 u Italiji do kraja 2026. Do sada bili su ih planirali 650 diljem Europe do 2028. godine.
Planirani projekti u Belgiji i Španjolskoj neće biti realizirani.
Restrukturiranjem će se ukinuti oko 80 od otprilike 450 radnih mjesta u odjelu Mobilize Beyond Automotive, a prioritet će biti dobrovoljan odlazak radnika i interne kadrovske promjene, rekao je glasnogovornik tvrtke.