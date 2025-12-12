Europski ministri financija postigli su u petak privremeni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri eura na male pakete, koja će se primjenjivati od 1. srpnja 2026. i najviše će pogoditi kineske online trgovce.

Riječ je o paketima vrijednima manje od 150 eura, koji čine 93 posto e-trgovine u EU-u.

Prema podacima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, u Europu svaki dan uđe 12 milijuna malih paketa s odjećom, kozmetikom i igračkama naručenih iz Kine preko online trgovina Shein i Temu.

Dužnosnici kažu da prag od 150 eura dovodi u nepovoljan položaj europske trgovce i predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost.

Kineskim online trgovinama zamjera se nepoštovanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kakvi postoje u EU-u.

Niži troškovi

Shein i Temu putem svoje aplikacije prodaju robu proizvođača čiji su troškovi niži, među ostalim i zbog toga što ne moraju provoditi testiranja kakva provode proizvođači u EU-u, niti reciklirati vraćenu robu, što je slučaj u Europi.

Te online trgovine sve su popularnije i u Hrvatskoj, gdje su stanovnici suočeni s poskupljenjima hrane, energenata, stanarina i odjeće.

Privremeni dogovor o uvođenju carine od tri eura ostaje na snazi dok se ne ukine propis kojim se od carina oslobađaju takvi paketi.

Ministri financija dogovorili su u studenom ukidanje pravila kojim se dopušta ulazak robe vrijedne manje od 150 eura u EU bez plaćanja carine. Ta odluka počet će se primjenjivati nakon što se uspostavi centar carinskih podataka EU-a, središnja platforma za interakciju s carinom i jačanje kontrola, što se očekuje 2028. godine.

O uspostavi toga centra trenutačno se vode pregovori između Vijeća EU-a i Europskog parlamenta kao dio šire temeljne reforme carinskog okvira Unije. Kada bude potpuno operativan, taj će centar omogućiti da se carine primjenjuju na sve pakete koji ulaze u EU.