Obzirom da je rat u Ukrajini pokazao kako mali napadački dronovi sve više ugrožavaju oklopna vozila na modernim bojištima, Izrael tvrdi da je pronašao rješenje za obranu teškog oklopa od tih prijetnji. Sustav aktivne zaštite Iron Fist (Željezna šaka), kojeg razvija izraelska tvrtka Elbit Systems, nedavno je demonstrirao sposobnost presretanja malih napadačkih dronova, naglašavajući svoju sve veću ulogu u obrani vojnih vozila. Sustav je privukao pažnju brojnih međunarodnih kupaca, uključujući i američku vojsku, koja integrira Iron Fist na svoja vozila Bradley.

Nedavno objavljeni video Elbita prikazuje taj sustav u akciji, pokazujući kako neutralizira kvadkopter i male dronove s fiksnim krilima. Snimka također ilustrira sposobnost Iron Fista da presreće projektile iz bacača raketa, protutenkovske vođene projektile i kinetičke protutenkovske projektile velike brzine. Svaka presretačka raketa opremljena je eksplozivnom fragmentacijskom bojnom glavom, a lansiranje se koordinira putem modularnih lansera povezanih sa senzorima koji detektiraju nadolazeće prijetnje.

Senzori kombiniraju radare s aktivnom elektronički upravljanom antenom (AESA) i infracrvene kamere kako bi pratili ciljeve i automatski aktivirali lansere. Konfiguracije se razlikuju ovisno o vojnom vozilu, no osnovni dizajn uvijek kombinira više presretača s naprednim sustavima detekcije.

Povijest sustava Iron Fist seže do tvrtke IMI Systems s kraja 2000-ih, prije nego što je tu tvrtku preuzeo Elbit. Rane procjene američke vojske započele su 2016. godine, a formalna odluka o integraciji uslijedila je dvije godine kasnije. Trenutni planovi uključuju opremanje dijela flote Bradley M2A4, koji se preimenovanjem označava kao M2A4E1. Ovaj tjedan Elbit je osigurao novi ugovor vrijedan 213 milijuna eura za isporuku dodatnih sustava u naredne tri godine.

Izrael i druge zemlje također su radile na montiranju Iron Fista na razne oklopne platforme. Američka tvrtka General Dynamics Ordnance and Tactical Systems partner je Elbitu za integraciju u SAD-u. Usporedba s ranijim promotivnim materijalima sugerira da su specifične nadogradnje za dronove možda nedavne, iako točno vrijeme testiranja sustava nije jasno, piše portal The War Zone. Novi video prikazuje dronove kako prilaze vozilima po ravnim putanjama i pod kutom od približno 45 stupnjeva, ostavljajući pitanja o prijetnjama is drugih kutova.

Promatranja iz sukoba u Ukrajini naglašavaju napade napadačkih dronova pod strmim kutovima i njihovu sposobnost manevriranja. Izraelska tvrtka Rafael nadogradila je svoj sustav Trophy 2024. godine kako bi bolje odgovorili na strme napade dronova odozgo, ilustrirajući širi trend u obrambenoj industriji.

Elbitova demonstracija sposobnosti Iron Fista u obaranju napadačkih dronova pokazuje sve veću potražnju za učinkovitim sustavima protiv dronova. Tu potrebu povećava i korištenje AI-ja u dronovima te taktike napada jatom dronova, kao i sve šira dostupnost napredne tehnologije. Kako prijetnje dronovima i protuoklopnim projektilima rastu, sustavi poput Iron Fista pružaju ključni obrambeni sloj za moderna vojna oklopna vozila.