U rujnu ove godine Apple bi napokon trebao predstaviti svoj prvi preklopni telefon s kojim će napasti konkurente poput Samsunga i kineskih kompanija. Prema informacijama koje kruže mrežom posljednjih mjeseci, čini se kako je Apple riješio najveći problem ovakvog tipa uređaja s fleksibilnim ekranima te da iPhone Fold (ili kako će se već uređaj zvati) ne bi trebao imati vidljiv nabor na ekranu na mjestu gdje se on savija.

Također, kada se otvori, omjer ekrana bit će sličan tabletima tako da bi ovaj uređaj zaista mogao zamijeniti i klasičan iPhone i iPad, iako bi njegova cijena, kako se čini, mogla biti više nego da kupujete ta dva uređaja odvojeno.

Taj bi model trebao imati najjači Appleov hardver te su u ovoj kompaniji uvjereni da će potražnja za njim, usprkos cijeni, biti jako velika. Očekivanja su jedno, a stvarnost može biti nešto potpuno drukčije, u što su se u Appleu uvjerili s modelom Air za kojeg su mislili da bi mogao pokrenuti potpuno novu kategoriju pametnih telefona, no na kraju se pokazalo da nitko baš ne želi tanki telefon sa samo jednom kamerom. Hoće li sa skupim preklopnikom biti bolje, trebali bi saznati nakon rujna ove godine.

Nakon Folda - Flip

Apple je dugo odugovlačio s predstavljanjem ovakvog tipa telefona jer nisu htjeli žuriti i na tržištu na kojem se ionako ne prodaje puno uređaja, predstaviti model s kojim nisu zadovoljni. Prvenstveno, problem je bio u ekranu, odnosno naboru na njemu, kao i izdržljivosti samog uređaja te se čini kako su oba ta problema riješena.

Posljednje informacije govore kako u Appleu već sada imaju ideje i planove o još jednom preklopnom telefonu. To ne bi trebao biti nasljednik, odnosno druga generacija Folda, već uređaj čiji će se ekran otvarati prema gore, dakle telefon u stilu Samsungova Galaxy Flipa i Motorole Razr. Treba naglasiti je riječ o početnim planovima te u svom izvještaju na Bloombergu upozoravaju kako se taj uređaj s vremenom može odgoditi ili čak u potpunosti otkazati. Ne treba sumnjati kako će na tu odluku značajno utjecati i potražnja za prvim preklopnim modelom koji bi trebao dati odgovor na pitanje koliko su obožavatelji ove tvrtke zagrijani za ideju o preklopnom telefonu.

Model za 20. godišnjicu

Dok se modeli poput Samsunga Fold i nadolazećeg iPhonea Fold otvaraju poput knjige te imaju velike unutarnje i vanjske ekrane i mogu zamijeniti tablete, model Flip je kompaktan uređaj koji, kada je sklopljen, u džepovima zauzima puno manje mjesta pa bi mogao biti zanimljiv većem broju korisnika.

Podsjetimo, nakon što je Apple predstavio model Air te nakon što se pojavi i iPhone Fold, ova kompanija u planu ima još jedan potpuno novi uređaj. Taj telefon pripremaju za dvadesetu godišnjicu predstavljanja iPhonea te bi trebao imati drukčiji i inovativan dizajn s ekranom koji bi izgledao poput vodopada, odnosno koji će biti zakrivljen sa svih strana.

