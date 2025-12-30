Iako nas do predstavljanja prvog preklopnog iPhonea dijeli još više od 9 mjeseci, zahvaljujući brojnim dosadašnjim glasinama, o tom telefonu znamo jako puno informacija. Zahvaljujući novom videu koji se ovog tjedna pojavio na internetu, sada znamo još i više. U videu je prikazan detaljan render samog telefona (naravno, nije riječ o Appleovom videu, već je prikaz telefona napravljen na temelju spomenutih glasina) te sada manje-više znamo sve što pripremaju u ovoj kompaniji. Naravno, uvijek postoji mogućnost nekakvih promjena i iznenađenja do rujna sljedeće godine.

Video je objasnio Jon Prosser, čovjek s odličnim vezama u Appleu protiv kojeg je ranije ove godine tvrtka čak podigla tužbu zbog objave povjerljivih detalja o Liquid Glass tehnologiji korištenoj u iOS-u 26.

Kao dva Aira jedan pored drugog

Prema Prosserovim informacijama, dijagonala vanjskog ekrana iPhonea Fold iznosi 5,5 inča te će imati rupicu u ekranu za kameru, dok će, kada se otvori, dijagonala unutarnjeg ekrana iznositi 7,8 inča. Njegovi renderi prikazuju dvostruku kameru na stražnjem kućištu, što podsjeća na iPhone Air te ide u prilog ranijim glasinama prema kojima bi Fold trebao izgledati kao dva modela Air postavljena jedan pored drugog. Ti bi ekrani ipak trebali biti tanji u odnosu na Air - 4,5 mm svaki tako da bi debljina Folda kada se preklopi trebala iznositi 9mm.

Poznato je kako Apple nije htio ranije ući na tržište telefona s preklopnim ekranima sve dok se tehnologija ne usavrši, odnosno dok se ne pronađe način da se nabor na mjestu gdje se savija ekran u potpunosti ne eliminira. Iako se ranije govorilo kako je Apple pronašao rješenje te da iPhone Fold zaista neće imati vidljivi nabor na ekranu, i dalje postoji sumnja kako taj ekran ipak neće biti u potpunosti savršen.

No čak i ako Apple uspije i napravi vrhunski uređaj sa savršenim ekranom, pitanje je koliko će takav model privući korisnika. Najveći problem bit će, naravno, cijena. iPhone Fold, kada se pojavi na tržištu, trebao bi stajati više od 2 tisuće dolara, a na primjeru dva uređaja predstavljana posljednjih godina možemo zaključiti kako obožavatelje Applea više neće privući uređaji samo ako donose nešto drukčije ili ako donose velike inovacije, ali uz visoku cijenu.

Primjer Visiona Pro i Aira

Kada se Apple Vision Pro pojavio na tržištu, prve su recenzije bile prilično pozitivne, no njegova visoka cijena nije privukla veliki broj kupaca, a isto možemo reći i za iPhone Air. Nova generacija korisnike je trebala privući s tankim dizajnom, ali većina korisnika iPhonea ignorirala je taj novitet i odlučila se igrati na sigurno te su kupili iPhone 17, odnosno Pro/Pro Max verzije tog modela.

Za one koje Appleov preklopnik ne zanima, sljedećeg rujna stižu i novi modeli klasičnih iPhonea - Pro i Pro Max, a za one koji traže cjenovno povoljniji model, već na proljeće bi se u prodaji trebao pojaviti iPhone 17e.

Izvor: PC Mag