Iako iPhone nije bio prvi pametni telefon, njegovo predstavljanje označilo je prekretnicu za cijelu mobilnu industriju. Ovaj je uređaj oduševio i brojne korisnike koji su, svaki put nakon predstavljanje nove generacije ovih telefona, znali provesti dane i noći ispred trgovina samo kako bi se što prije dokopali novog iPhonea.

Tijekom prvih godina promjene na svakom modelu bile su prilično velike pa su korisnici često svake dvije godine, a neki čak i svake godine kupovali novi telefone. No s vremenom to uzbuđenje oko predstavljanja novih modela se ohladilo. Oni najvjerniji obožavatelji sada prednaručuju uređaje online tjedan dana unaprijed, a iako se i dalje ponegdje stvaraju redovi uoči početka prodaje, vrijeme kampiranja ispred trgovina odavno je završilo.

Nema revolucionarnih promjena

S obzirom na to da nove generacije ne donose neke revolucionarne promjene, većina korisnika iPhonea sada čeka 3, 4, a neki i više godine prije kupovine novog telefona.

Prema izvršnom direktoru američkog mobilnog operatera AT&T Johnu Stankeyju, cijeli taj hype oko iPhonea mogao bi postati prošlost te on više ne vidi nekakve velike prodajne supercikluse za nove modele Appleovih telefona, osim u jednom slučaju, odnosno samo jedna stvar ponovno može pokrenuti te cikluse. A to je, ako Apple uspije napraviti velike stvari s umjetnom inteligencijom.

Sve važniji softver, umjesto hardvera

Prema njemu, telefoni su postali više softverski uređaji te danas bez velikog napretka u softveru, a pogotovo umjetnoj inteligenciji, nema niti golemog uspjeha. Sam hardver tako pada u drugi plan, a angažman korisnika i korištenje samih uređaja uvelike će ovisiti o softverskim novitetima koji budu dostupni.

A Apple na tom polju, dobro je poznato, zaostaje za konkurencijom. Iako su najavili velike novitete vezane uz svoju glasovnu asistenticu Siri, nisu uspjeli isporučiti to što su obećali pa sada trebamo čekati sljedeću godinu kako bi saznali kakav su napredak postigli.

Na ovotjednoj konferenciji na kojoj su predstavili nove modele iPhonea, Apple nije stavio veliki naglasak na umjetnu inteligenciju, već na dimenzije modela Air, izdržljivost i napredan hardver telefona.

Velika očekivanja u sljedeće 2 godine

Prema Stankeyju, bez nekog vidljivog napretka, postoji rizik da će za korisnike iPhone 17 biti samo nekakva marginalna nadogradnja, umjesto uređaja koji će morati imati te ne očekuje navalu ljudi na Appleove trgovine zbog novih telefona. On smatra kako će Apple morati razviti nekakve aplikacije i alate zbog kojih će iPhone biti poseban i nezamjenjiv, no takvih aplikacija, čini se, nema na vidiku.

Iako on spominje softver kao ključ, podsjetimo kako u Appleu punom parom rade i na novom hardveru za koji vjeruju da bi zaista mogao potaknuti onaj hype za koji Stanley tvrdi da je nestao. Sljedeće jeseni tako očekujemo Appleov prvi preklopnik, model o kojem se za sada govori kao o iPhoneu Fold, a za godinu dana poslije pripremaju nešto posebno jer je riječ o 20. godišnjici od predstavljanja prvog telefona. Taj bi uređaj navodno trebao imati ekran koji izgleda poput vodopada, odnosno zakrivljen je sa svih strana te neće imati nikakvih otvora jer će kamera biti postavljena ispod samog ekrana.

Izvor: Yahoo Finance