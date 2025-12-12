Ako ste poput mene, onda stalno zaboravljate gdje ste parkirali, napisao je na svom Linkedin profilu Rio Akasaka, Googleov menadžer u odjelu za Googleove karte najavivši nedavno novu opciju u aplikaciji za Appleove uređaje. Dodao je: Više se ne morati brinuti jer će Googleove karte to zapamtiti za vas.

Iako je i do sada postojala mogućnost da u Googleovim kartama zabilježite mjesto gdje ste parkirali, ta opcija nije bila automatska. Sve do sada.

Za korisnike vozila s Googleovim kartama koji povežu svoj automobil s telefonom putem Bluetootha ili CarPlaya, jednom kada zaustave automobil, na kartama će se pojaviti oznaka koja označava mjesto gdje su parkirali. Kada ponovno otvore karte, ta će se oznaka pojaviti tako da, ako ste zaboravili gdje ste parkirali, brzo i jednostavno ćete moći pronaći svoje mjesto. Na Googleovim stranicama stoji objašnjenje kako karte automatski pamte parkirnu lokaciju tijekom sljedećih 48 sati, osim ako u tom periodu ne pomaknu automobil.

Za početak samo za iOS uređaje

Jednom kada ponovno sjednu automobil i krenu, odnosno pomaknu se s lokacije na kojoj su parkirali, ta će oznaka nestati. Za početak ova je opcija dostupna samo za korisnike iPhonea, odnosno CarPlaya, no nema sumnje kako će se u Googleu potruditi i istu opciju implementirati i u Androide. Na stranici 9to5 Google kažu kako je na Androidima opcija pamćenja lokacije parkiranja vozila i dalje manualna te trenutačno iz ove tvrtke nisu dali neke informacije kada bi je mogli automatizirati.

Mjesto na kojem je parkiran automobil obično se prikazuje s ikonom sa slovom “P”, no od sada se na tom mjestu prikazuje i posebna ikona u obliku automobila - ako je vozači i inače koriste tijekom navigacije unutar ove aplikacije. Google je korištenje takvih posebnih prilagođenih ikona različitih oblika i boja automobila omogućio još prije pet godina i mnogima je ona zamijenila klasičnu strelicu koja prikazuje vozilo tijekom navigacije.

Google konstantno nadograđuje i poboljšava svoje karte i navigaciju pa su tako nedavno najavili integraciju njihova chatbota Gemini unutar mapa. Među inim, korisnici će u budućnosti unutar aplikacije karata moći razgovarati s tim chatbotom na sličan način kao i s ljudima, a umjetna inteligencija odgovarat će na njihova pitanja, pomoći im u pronalaženju kafića, restorana ili benzinskih stanica, a sve dok vozači imaju ruke na volanu.