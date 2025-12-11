Dugoročni planovi NASA-e uključuju dvije velike misije. Jedna je misija Artemis i povratak astronauta na Mjesec, što bi se moglo dogoditi tijekom sljedećih nekoliko godina (iako je jasno kako su moguće nove odgode), a druga je revolucionarna i odnosi se na osvajanje Crvenog planeta.

Ako pitate Elona Muska, on će reći da smo jako blizu letu ljudske posade na Mars, no jasno je kako smo od tog trenutka udaljeni godinama, a oni pesimističniji će reći i - desetljećima.

A jednom kada se raketa s astronautima zaista uputi prema tom planetu, njihova glavna znanstvena misija trebala bi biti - traženje dokaza o životu na Marsu.

Znanstvena strategija za ljudsko istraživanje Marsa

Tako barem stoji u novom izvještaju američke Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine (NASEM). Iako su do sada na Mars poslani roboti i roveri, oni sa svojim alatima ne mogu izvršavati eksperimente i doći do znanstvenih otkrića do kojih bi mogli doći ljudi. Dakle, ako NASA jednom zaista pošalje astronaute na Mars, oni bi tamo prvenstveno trebali tražiti dokaze da je na tom planetu jednom bilo života, a tko zna, možda nekakav oblik života postoji i danas.

Prvo ljudsko slijetanje na Mars bit će najznačajniji trenutak za istraživanje svemira još od kad smo prvi put kročili na Mjesec prije 50 godina, komentirala je Linda T. Elkins-Tanton, jedna od predsjednica odbora koji je napisao ovaj izvještaj i koja je glavna istraživačica NASA-ine misije Psyche.

U izvještaju nazvanom “Znanstvena strategija za ljudsko istraživanje Marsa” stoje preporuke NASA-i te se navodi 11 znanstvenih prioriteta o kojima bi ova agencija trebala razmišljati prilikom pripreme i izvedbe misije na Crveni planet. Kao jedan od prioriteta navodi se i postavljanje znanstvenog laboratorija na površini Marsa te, naravno, vraćanje uzoraka s tog planeta na Zemlju kako bi se dalje analizirali i proučavali, odnosno kako bi nam otkrili neke od tajni koje krije Crveni planet.

Također, ti prioriteti uključuju potragu za resursima poput vode, proučavanje zračenja pa do procjene nastanjenosti. Ti bi se ciljevi, navode, mogli postići u okviru nekoliko misija, uključujući misije sa slijetanjem ljudi na površinu planeta i misije dostave tereta, bez uključenih astronauta.

Izvor: The Independent