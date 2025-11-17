Znanstvenici su tek zagrebli površinu Marsa, a već nam je Crveni planet otkrio toliko toga o povijesti svemira i našeg planeta. No, što ako se pravo blago informacija skriva ispod površine?

Upravo to sugeriraju kineski znanstvenici sa Sveučilšta Shenzhen u Kini u svom istraživanju objavljenom u časopisu The Astrophysical Journal Letters. Kako pišu, znanstvenici bi se trebali fokusirati na istraživanje špilja na Marsu, ne samo zato što bi one mogle biti utočište za prve ljudske istraživače na tom planetu, već i zato što bi se, slično kao na Zemlji, tamo mogli naći dokazi o životu.

Naime, kineski tim pronašao je osam špilja na Marsu s mnoštvom dokaza da su nastali djelovanjem vode, a tamo gdje je bilo vode, tvrde, moglo bi biti života. Drevnog ili suvremenog.

Analiza je obuhvatila analizu neobičnih geomorfoloških tragova u dolini Hebrus Valles na Marsu. Znanstvenici su otkrili kako područje ima vrtače, udubljenja u krajoliku gdje se površinsko tlo urušilo. Nagađaju da je neke od tih vrtača stvorila voda te da skrivaju krške špilje, poput onih na Zemlji.

Nakon pomne analize podataka o špiljama, kineski su znanstvenici zaključili kako su one "uvjerljiv kandidat za buduće robotske i ljudske misije" jer su zaštićene od hladnoće, olujnih vjetrova i ekstremnog zračenja.

Analiza podataka mineraloških karata koje su izradile dvije NASA-ine svemirske letjelice, otkrila je u vodi topive supstrate i sulfate na području vrtača te koncentraciju vodika, što sve ukazuje na moguću prisutnost vode.

Što se točno skriva u tim špiljama, trenutno je teško utvrditi. Za to će biti potrebno zaviriti unutra ili ljudskim ili robotskim očima.