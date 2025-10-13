Apple je prošli mjesec predstavio novu generaciju svojih telefona koja je donijela i jednu veliku promjenu. iPhone 17 Air novi je model koji pažnju privlači prvenstveno dimenzijama te je to najtanji iPhone do sada i bit će zanimljivo vidjeti kakva je potražnja korisnika za ovim uređajem.

Kako su ranije najavljivali analitičari i poznavatelji prilika u Appleu, model Air prvi je od tri velika noviteta koje kompanija priprema do 2027. godine. Dok smo ove godine vidjeli najtanji iPhone do sada, sljedeće godine stiže - najskuplji Appleov telefon do sada.

Riječ je o prvom Appleovom preklopnom telefonu koji bi se na tržištu trebao pojaviti kao iPhone Fold. Iako iz ove tvrtke ne govore ništa o njegovim opcijama, zahvaljujući glasinama ipak znamo već dosta toga. Fold bi tako trebao izgledati kao dva spojena modela Air, a baš kao i taj model, neće imati utor za fizičke SIM kartice, nego samo podršku za eSIM. Još jedna zanimljivost jest što neće imati niti podršku za FaceID, već će se otključavati putem senzora za otiske prstiju, odnosno samo putem TouchID-ja. Također, spominje s i 5 kamera koje bi iPhone Fold trebao imati.

Cijena veća od 2 tisuće dolara?

Prije nekoliko dana objavljene su nove informacije o ovom uređaju, a prema tim njima, Apple bi za ovaj uređaj trebao koristiti kombinaciju aluminija i titanija. Neke su ranije informacije govorile kako će imati okvir od titanija ili kombinacije titanija i nehrđajućeg čelika, a šarku napravljenu od nekog drugog materijala.

Očekivanja od ovog telefona, kako od korisnika, tako i od samih ljudi u Appleu, iznimno su velika, no jasno je kako će za potencijalno veliku potražnju ograničavajući faktor biti njegova cijena. Ona, naravno, još nije poznata, no jasno je kako će biti puno veća u odnosu na aktualne modele i spominje se cifra veća od 2 tisuće dolara.

Što će donijeti prvi preklopni iPhone trebali bi saznati najranije sljedećeg rujna, kada bi se trebao pojaviti u prodaji zajedno s ostalim modelima iz serije iPhone 18.

Izvor: Tech Times

