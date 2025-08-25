Očekivanja su jako velika: Za 2 tjedna počinje prvi korak Appleova trogodišnjeg ciklusa evolucije iPhonea

Samo mjesec dana nakon predstavljanja generacije iPhonea 16 u rujnu prošle godine, jedan od Appleovih direktora John Terneus najavio je kako će sljedeća generacija iPhonea biti najambicioznija do sada. O toj nadolazećoj generaciji govori se već dugo vremena, a ona donosi jedan veliki novitet. To je - iPhone 17 Air. Ovaj uređaj trebao bi zamijeniti model 17 Plus, a dio analitičara vjeruje kako će Appleovim stopama krenuti i konkurenti pa će se otvoriti jedno potpuno novo mobilno tržište - tankih pametnih telefona.

O najtanjem iPhoneu do sada već znamo gotovo sve - naglasak je na dimenzijama te će biti iznimno tanak i lagan, no da bi napravili takav telefon kompanija je morala pristati na neke kompromise. Prvenstveno riječ je o manjoj bateriji te samo jednoj kameri sa stražnje strane telefona. Ostatak ponude modela iz serije iPhone 17 trebao bi donijeti manje-više klasična poboljšanja i novitete.

Napokon preklopnik

Prema Marku Gurmanu, Apple s iPhoneom 17 Air započinje svoj trogodišnji ciklus velikih promjena u dizajnu i najveću evoluciju iPhonea posljednjih godina.

iPhone Air samo je prvi korak u toj evoluciji, dok drugi korak predstavlja još jedan uređaj o kojem se govori već duže vremena - preklopni telefon. iPhone Fold (ili kako će se već zvati) na tržištu očekujemo sljedeće godine te bi dizajnom trebao podsjećati na Samsungove uređaje s fleksibilnim ekranima iz istoimene serije. O ovom telefonu je također puno toga poznato, a zanimljivo je kako, kao i model 17 Air, također neće imati utor za fizičke SIM kartice, imat će 5 kamera te neće imati podršku za FaceID. Umjesto prepoznavanja lica, ovaj bi se uređaj trebao osloniti na TouchID, odnosno otključavanje dodirom prsta.

20 godina od predstavljanja iPhonea

Godinu dana poslije, kada se navršava 20 godina od predstavljanja prvog iPhonea, Apple bi trebao predstaviti potpuno novi dizajn telefona s ekranom poput vodopada. Naime, ekran takvog iPhonea trebao bi biti u potpunosti zakrivljen - i s bočnih strana, ali i s gornje i donje te će biti napravljen od jednog komada stakla, odnosno na njemu neće biti hardverskog ureza ili rupice u ekranu za kameru i senzore. Oni bi trebali biti smješteni ispod ekrana, no tek treba vidjeti hoće li Appleovi inženjeri uspjeti napraviti dovoljno kvalitetnu kameru i senzor koje će moći u potpunosti smjestiti ispod ekrana ili će se ipak morati odlučiti za neki kompromis.

Od prvog koraka te Appleove trogodišnje evolucije dijeli nas samo oko dva tjedna te se očekuje da bi sljedeću generaciju svojih telefona kompanija trebala predstaviti 9. rujna, kada će pažnja ljubitelja ove kompanije biti usmjerena prema samo jednom modelu - iPhoneu 17 Air.

Izvor: Neowin