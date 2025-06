Odlične vijesti za kupce iPhonea: Otkriven još jedan novitet koji Apple priprema za novu generaciju svojih telefona

Do predstavljanja nove generacije iPhonea ostalo je još oko dva i pol mjeseca. Nakon brojnih glasina koje su se do sada pojavljivale na mreži, činilo se kako je manje-više sve poznato oko uređaja koje će Apple predstaviti na konferenciji u rujnu.

Na iPhone stiže kamera kakvu još nije imao, ali i brojni drugi veliki noviteti

Najveći novitet jest uvođenje modela Air, koji bi trebao zamijeniti model Plus, veći modelu klasičnog iPhonea. Glavna značajka Aira trebala bi se odnositi na njegove dimenzije - konkretno, to će biti najtanji iPhone, a vjerojatno i smartphone do sada. Iako će zbog tanjih dimenzija biti potrebno pristati na određene kompromise, analitičari predviđaju kako bi za ovim telefonom mogla postojati velika potražnja, iako je prvo potrebno vidjeti koliko će iznositi njegova cijena.

No čini se kako to nije jedini novitet koji možemo očekivati od običnih modela iPhonea (dakle, uređaja koji ne spadaju u napredniju i skuplju Pro kategoriju).

Veća dijagonala ekrana

Prema novom izvještaju koji su prenijeli tehnološki mediji, Apple priprema i jednu promjenu za svoj klasični model iPhonea, a riječ je o - većem ekranu. Dok aktualni model iPhone 16 dolazi s ekranom dijagonale 6,1 inč, njegov nasljednik kojeg bi Apple trebao uskoro predstaviti trebao bi imati ekran dijagonale 6,3 inča. Iako nije veliko povećanje, možemo pretpostaviti kako će veće dimenzije ekrana razveseliti buduće kupce tog telefona, dok onima koji iz nekog razloga preferiraju manje telefone, i dalje ostaje mogućnost kupovine modela iPhone 16e sa 6,1-inčnim ekranom i nižom cijenom.

"Ovo je ludo! Djeluje futuristički": Objavljen video koji pokazuje što možemo očekivati od novog iPhonea

Što se tiče nadolazećih Pro modela iPhonea, oni bi trebali zadržati dimenzije kao i aktualni modeli, što znači da će iPhone 17 Pro imati 6,3, a Pro Max 6,9-inčni ekran.

Nove opcije na običnim modelima iPhonea, prema prijašnjim glasinama, trebale bi uključivati i povećanje frekvencije osvježavanja ekrana sa 60 na 120Hz, a iako se spominjala i mogućnost korištenja ProMotion tehnologije, čini se kako od toga neće biti ništa.

Naravno, od novih modela očekujemo i poboljšani hardver, odnosno brži procesor i bolju grafiku, kao i poboljšanja kamera, a ove godine Apple će navodno poboljšati i kamere za snimanje selfija čija će se rezolucija povećati s 12 na 24MP.

Izvor: Msc Rumors