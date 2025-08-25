S njim nema šale: Direktor tehnološke kompanije šokirao svojim potezom

Kada su se pojavili prvi alati za generativnu umjetnu inteligenciju, dio kompanija savjetovao je svojim zaposlenicima njihovo korištenje, ako će im pomoći u obavljanju posla, odnosno ako će zbog ChatGPT-a i sličnih chatbotova postati produktivniji. S vremenom se pokazalo kako AI zaista može značajno pomoći ljudima u obavljanju svakodnevnih poslovnih obveza, odnosno da ih na nekim radnim mjestima čak može i - zamijeniti.

S obzirom na to da su osobe koje znaju koristiti AI alate produktivnije (iako su neka istraživanja pokazala kako postoje i obrnute situacije), sve je veći broj kompanija zaposlenicima savjetovao njihovo korištenje, a u nekima je to postalo i obveza. Dakle, zaposlenici se moraju naučiti koristiti AI alatima i koristiti ih kako bi bili učinkovitiji u svom poslu.

Ili AI ili otkaz

Među inim, to je svojim zaposlenicima poručio i izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong. Kako je objasnio gostujući nedavno na jednom podcastu, nije mogao vjerovati kada su mu zaposlenici spomenuli kako će prilagodba na umjetnu inteligenciju u kompaniji biti spora te će trebati mjeseci dok je i polovica zaposlenika počne koristiti. Putem Slacka svim je zaposlenicima poslao poruku da se moraju naučiti koristiti s AI - iako tu tehnologiju ne moraju svakodnevno koristiti, barem ne do dodatnih edukacija, svi bi inženjeri trebali koristiti tu tehnologiju do kraja tog tjedna.

Također, zakazao je i sastanak na kojem je onima koji ne poslušaju te upute dao mogućnost da objasne zašto još nisu počeli koristiti umjetnu inteligenciju. Dok se neki iz objektivnih razloga nisu stigli posvetiti AI-u (npr. godišnji odmor, poslovna putovanja i slično), neki su jednostavno iz nekih svojih razloga odbili koristiti umjetnu inteligenciju u poslovanju. Armstrong prema takvima nije pokazalo nikakvu milost te je, na iznenađenje i šok zaposlenika, njima podijelio otkaze.

Priznao je kako se njegov potez nije svidio svima u kompaniji, no napravio je ono što je htio - svima u kompaniji poslao je jasnu poruku kako korištenja umjetne inteligencije nije nikakva opcija. To je - obaveza. Također, objasnio je kako želi da do kraja kvartala više od polovice koda kompanije piše umjetna inteligencija, što je puno više i u odnosu na Microsoft i Google kojima je, krajem prošle godine, do 30 posto koda pisala AI.

Slično kao i Armstrong razmišljaju i u kompanijama poput Microsofta, Duolinga, Yahoo Japana i drugih - njihovi zaposlenici trebaju koristiti umjetnu inteligenciju u svakodnevnom radu, a za očekivati je kako će se broj kompanija u kojima će šefovi imati iste zahtjeve prema zaposlenicima s vremenom samo rasti.

