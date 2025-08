Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla

Od kada je predstavljen ChatGPT, slušamo različita upozorenja o utjecaju chatbotova i umjetne inteligencije na budućnost čovječanstva. Iako i dalje postoje optimisti poput izvršnog direktora Googlea Sundara Pichaija koji nas uvjeravaju kako će nas AI rasteretiti nevažnih stvari i dosadnih poslova te nam omogućiti da živimo bolje, većina tehnoloških stručnjaka nema dobre vijesti za ono što nam slijedi.

O takvim smo upozorenjima više puta pisali - od činjenice da bi AI mogla smisliti vlastiti jezik koji ljudi ne razumiju preko “krvoprolića na tržištu rada” pa do okretanja tehnologije protiv ljudi, što bi označilo početak kraja čovječanstva.

Vrata pakla otvorit će se 2027. godine

Mo Gawdat, bivši glavni direktor poslovanja u Googleu X te popularni autor i javni govornik, jedan je od takvih tehnoloških pesimista koji nema dobre vijesti za ono što nam slijedi u budućnosti. Sljedećih 15 godina bit će pakao, prije nego odemo u raj, opisao je svoje razmišljanje, dodavši kako bi taj pakao mogao početi već 2027. godine.

Vrata pakla, prema njemu, otvorit će, naravno, umjetna inteligencija, objasnio je gostujući na podcastu Stevena Bartletta Diary of a CEO.

Njegovo razmišljanje slično je onome Daria Amodeija koji je ranije upozorio na ugroženost uredskih, administrativnih i intelektualnih poslova poput referenata, računovođa, stručnjaka za odnose s javnošću i marketing pa do IT stručnjaka. Mnogi od njih ostat će bez posla jer će njihov posao brže i jeftinije odrađivati tehnologija. Na udaru su, dakle, obrazovani profesionalci i srednja klasa koji su kičma moderne ekonomije, zbog čega će doći do fundamentalne promjene načina na koje društvo funkcionira.

O kakvim se promjenama na tržištu rada radi, Gawdat je opisao na primjeru svog startupa Emma.love. U prošlosti ta bi kompanija koja razvija AI fokusiranu na emocionalne odnose imala 350 developera, no danas njome upravljaju samo - 3 osobe.

Masovni otkazi i ekonomska nejednakost

Kao posljedica toga, pred čovječanstvom je razdoblje AI revolucije koje će obilježiti masovni otkazi, ekonomska nejednakost i društveni kaos, što znači da će se svijet u kojem živimo radikalno i brzo promijeniti. Bogatstvo i moć bit će u rukama malog broja ljudi i kompanija koji kontroliraju AI sustavima, a kako će milijuni ostati bez posla i bez mogućnosti pronalaska novog radnog mjesta, očekuje velike društvene nemire.

Ljudi bi se na takvu radikalnu promjenu s vremenom ipak trebali prilagoditi, no to će biti tek nakon 2040. godine, nakon čega bi, prema Gawdatu, trebalo nastupiti razdoblje utopije kada će ljudi biti u potpunosti oslobođeni ponavljajućih i dosadnih poslova. Umjesto fokusa na pohlepu i konzumerizam, on vjeruje kako bi čovječanstvo moglo biti usmjereno na ljubav, zajednicu i duhovni razvoj, što je prilično optimistična i iz današnje perspektive, potpuno nerealno.

Univerzalni osnovni prihodi

Kako bi ljudi preživjeli tu tranziciju, on predlaže uvođenje univerzalnih osnovnih prihoda, odnosno određene novčane svote koju bi ljudi dobivali kako bi mogli preživjeti u svijetu u kojem će biti iznimno izazovno naći posao i preživjeti tu transformaciju iz pakla u utopiju.

Iako se možemo nadati kako su ova upozorenja samo pesimističan pogled na budućnosti koji se neće ostvariti, pogotovo ne na način na koji ljudi poput Gawdata i Amodeia razmišljaju, činjenica je kako zbog ove tehnologije ljudi već danas ostaju bez posla. Druga strana medalje, o kojoj govori Pichai, jest da će se gašenjem jedne vrste poslova, otvoriti novi poslovi, radna mjesta koja danas možda ne postoje, ali će ih stvoriti nova, AI ekonomija budućnosti.

Izvor: NY Post