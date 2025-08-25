Ukrajina više ne treba ničije odobrenje: "Da budem iskren, u posljednje vrijeme nismo razgovarali o takvim pitanjima sa SAD-om"

Vojna strategija Kijeva ušla je u novu fazu i više ne zahtijeva američko odobrenje za udare duboko u ruski teritorij. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je tu promjenu na konferenciji za medije održanoj u nedjelju zajedno s kanadskim premijerom Markom Carneyem.

Od danas koristimo naše domaće proizvedeno oružje dugog dometa. I da budem iskren, u posljednje vrijeme nismo razgovarali o takvim pitanjima s SAD-om, rekao je Zelenski novinarima, a prenosi Business Insider. Objasnio je da su brige o odmazdi sada zastarjele. Bilo je vremena kada su postojali različiti signali u vezi s našim uzvratnim udarima, nakon njihovih napada na naš energetski sustav. To je već bilo jako davno. Danas to uopće ne spominjemo, rekao je Zelenski.

Od vojne ovisnosti do samostalnosti

Tijekom većeg dijela rata Ukrajina se oslanjala na zapadne sustave poput američkih Army Tactical Missile Systems (ATACMS). Te rakete ovise o američkim satelitskim podacima za preciznost, čime je Washington imao utjecaj na ciljeve. Saveznici u NATO-u dugo su uskraćivali dopuštenje za udare unutar Rusije, strahujući od eskalacije. Ukrajinski su dužnosnici kritizirali ta ograničenja, tvrdeći da im onemogućuju zaustavljanje ruskih ofenziva.

U studenome su SAD i saveznici počeli dopuštati ograničene prekogranične udare američkim projektilima ATACMS i britanskim projektilima Storm Shadow. No, The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, izvijestio je protekle subote da je Pentagon odbio ukrajinske zahtjeve za upotrebom ATACMS-a na ruskom tlu. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je listu da nije bilo nikakve promjene u vojnom stavu u odnosima Rusija - Ukrajina u ovom trenutku.

Novo oružje

U međuvremenu je Ukrajina predstavila vlastite sustave. Ministar obrane Rustem Umerov najavio je serijsku proizvodnju rakete Flamingo, dometa 2900 kilometara, o kojoj smo već pisali.

Raketa je prošla uspješna testiranja. Trenutačno je to naša najuspješnija raketa, istaknuo je ukrajinski predsjednik.