VIDEO Ukrajina predstavila svoj krstareći projektil koji bi ih mogao izjednačiti s Rusijom u udarnim sposobnostima

Novo oružje tiho je ušlo u ukrajinski ratni arsenal, a riječ je o krstarećoj raketi Flamingo, za koju Ukrajina tvrdi da ima domet od 3000 kilometara. Ako je to točno, taj sustav dao bi Kijevu sposobnost izravnog ugrožavanja gotovo cijele Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Postojanje rakete prvi je otkrio fotoreporter Associated Pressa Efrem Lukatsky, koji je na Facebooku podijelio fotografiju Flaminga i naveo da je krstareća raketa u serijskoj proizvodnji preko ukrajinske tvrtke Fire Point, piše portal The War Zone. Lukatsky je također ponovio tvrdnje o njezinom dometu od 3000 kilometara.

Snimke lansiranja i specifikacije

Sljedećeg dana Ukrajinska Pravda objavila je dva videozapisa koji prikazuju lansiranje Flaminga s tračničkih sustava postavljenih na dvoosovinskim prikolicama. Projektili se vide kako se strmo penju odmah nakon polijetanja. Isti portal dodao je da bojna glava rakete teži oko 1150 kilograma, iako nisu naveli izvor za tu informaciju.

Ukrajinske vlasti zasad uskraćuju službene tehničke pojedinosti o Flamingu. Ministar obrane Denis Šmijhal izjavio je samo da će više informacija biti podijeljeno kad za to dođe pravi trenutak.

Veza s dizajnom krsterećeg projektila FP-5

Flamingo snažno podsjeća na krstareću raketu FP-5 koju je ranije predstavio Milanion, obrambena tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je i ranije opskrbljivala Ukrajinu vojnom opremom. Objavljena tehnička specifikacija Milaniona navodi domet FP-5 od 3000 kilometara, najveću brzinu od 950 kilometara na sat, krstareću brzinu između 850–900 kilometara na sat, raspon krila od šest metara, najveću masu pri polijetanju od 6000 kilograma te bojnu glavu tešku 1000 kilograma.

Navođenje je opisano kao kombinacija metoda satelitske navigacije otpornih na elektroničko ratovanje, potpomognute inercijskim navigacijskim sustavom.

Strateške implikacije

Prava povezanost između Flaminga i FP-5 ostaje zasad predmetom nagađanja, a tehničke karakteristike mogle bi se razlikovati, piše The War Zone. Ipak, ako se ukrajinske tvrdnje potvrde, Flamingo predstavlja kvalitativni skok za vojne sposobnosti te zemlje u smislu kopneno lansirane, mlaznim motorom pogonjene krstareće rakete, sposobne za prijenos daleko težih bojnih glava na znatno veće udaljenosti od postojećih ukrajinskih raketnih sustava.

Takva sposobnost odražavala bi, a potencijalno i parirala, ruskom arsenalu krstarećih raketa Kalibr, dajući Ukrajini njezinu prvu istinski stratešku udarnu opciju.