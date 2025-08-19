Tehnologija

VIDEO Ukrajina predstavila svoj krstareći projektil koji bi ih mogao izjednačiti s Rusijom u udarnim sposobnostima

Ako se tvrdnje o novom krsterećem projektilu Ukrajine potvrde, to bi doista moglo promijeniti sve u odnosu snaga u ratu s Rusijom.

Branimir Vorša | 19.08.2025. / 11:51 komentari
Ukrajinski krstareći projektil Flamingo
Ukrajinski krstareći projektil Flamingo (Foto: ZN UA Дзеркало тижня. Україна/Youtube)

Novo oružje tiho je ušlo u ukrajinski ratni arsenal, a riječ je o krstarećoj raketi Flamingo, za koju Ukrajina tvrdi da ima domet od 3000 kilometara. Ako je to točno, taj sustav dao bi Kijevu sposobnost izravnog ugrožavanja gotovo cijele Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

tri vijesti o kojima se priča Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu MMS poruke, ilustracija Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje Tim Cook Otkrio zanimljive planove Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"

Postojanje rakete prvi je otkrio fotoreporter Associated Pressa Efrem Lukatsky, koji je na Facebooku podijelio fotografiju Flaminga i naveo da je krstareća raketa u serijskoj proizvodnji preko ukrajinske tvrtke Fire Point, piše portal The War Zone. Lukatsky je također ponovio tvrdnje o njezinom dometu od 3000 kilometara.

Snimke lansiranja i specifikacije

Sljedećeg dana Ukrajinska Pravda objavila je dva videozapisa koji prikazuju lansiranje Flaminga s tračničkih sustava postavljenih na dvoosovinskim prikolicama. Projektili se vide kako se strmo penju odmah nakon polijetanja. Isti portal dodao je da bojna glava rakete teži oko 1150 kilograma, iako nisu naveli izvor za tu informaciju.

Ukrajinske vlasti zasad uskraćuju službene tehničke pojedinosti o Flamingu. Ministar obrane Denis Šmijhal izjavio je samo da će više informacija biti podijeljeno kad za to dođe pravi trenutak.

Veza s dizajnom krsterećeg projektila FP-5

Flamingo snažno podsjeća na krstareću raketu FP-5 koju je ranije predstavio Milanion, obrambena tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je i ranije opskrbljivala Ukrajinu vojnom opremom. Objavljena tehnička specifikacija Milaniona navodi domet FP-5 od 3000 kilometara, najveću brzinu od 950 kilometara na sat, krstareću brzinu između 850–900 kilometara na sat, raspon krila od šest metara, najveću masu pri polijetanju od 6000 kilograma te bojnu glavu tešku 1000 kilograma.

Navođenje je opisano kao kombinacija metoda satelitske navigacije otpornih na elektroničko ratovanje, potpomognute inercijskim navigacijskim sustavom.

Strateške implikacije

Prava povezanost između Flaminga i FP-5 ostaje zasad predmetom nagađanja, a tehničke karakteristike mogle bi se razlikovati, piše The War Zone. Ipak, ako se ukrajinske tvrdnje potvrde, Flamingo predstavlja kvalitativni skok za vojne sposobnosti te zemlje u smislu kopneno lansirane, mlaznim motorom pogonjene krstareće rakete, sposobne za prijenos daleko težih bojnih glava na znatno veće udaljenosti od postojećih ukrajinskih raketnih sustava.

Takva sposobnost odražavala bi, a potencijalno i parirala, ruskom arsenalu krstarećih raketa Kalibr, dajući Ukrajini njezinu prvu istinski stratešku udarnu opciju.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Tajni sastojak za popravak zubi nalazi se u - kosi?
Jednostavno, a učinkovito
Tajni sastojak za popravak zubi nalazi se u - kosi?
Ulagao u "dionice" pa shvatio da je ostao bez 100 tisuća eura
Oprez!
Ulagao u "dionice" pa shvatio da je ostao bez 100 tisuća eura
Puhanje u ovu školjku 15 minuta dnevno može drastično ublažiti ovaj česti poremećaj spavanja
Novo istraživanje sugerira
Puhanje u ovu školjku 15 minuta dnevno može drastično ublažiti ovaj česti poremećaj spavanja
Japanski SoftBank dokapitalizira američkog proizvođača čipova: "Nije na odmet, ali..."
Šire portfelj
Japanski SoftBank dokapitalizira američkog proizvođača čipova: "Nije na odmet, ali..."
Traje velika utrka velesila: Je li ovo početak kraja američke globalne dominacije?
“Kraj američkog doba”
Traje velika utrka velesila: Je li ovo početak kraja američke globalne dominacije?
Pokretanjem jedne specifične genetske mutacije ljudi bi mogli steći imunitet na bilo koji virus?
Vrlo značajno istraživanje
Pokretanjem jedne specifične genetske mutacije ljudi bi mogli steći imunitet na bilo koji virus?
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
Nova saznanja
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
show
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
Krivac je grinja
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
genije!
VIDEO Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
tv
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
Leyla: Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
LEYLA
Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Bijele košulje za posao jesen 2025.
Od 13 eura
12 modela košulja i bluza koje ćemo ove jeseni nositi na posao i u izlaske
sve
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
 

Nastavi čitati