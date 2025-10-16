Među brojnim predavačima, panelistima i govornicima na današnjoj konferenciji Game Changer, koja se održava u zagrebačkom Z Centru, posebnu pažnju privukao je jedan neobičan gost. Riječ je o humanoidnom robotu Captcha kojeg su u okviru svog predavanja o integraciji robota u društvo predstavili Vlad Grankovsky i Tinnix Hokoji, osnivači kompanije Hidoba Research.

Na početku predavanja Tinnix Ho je sve podsjetila kako već danas u svakodnevnom životu često koristimo robote te su oni već integrirani u naše društvo, iako toga u biti vjerojatno nismo niti svjesni pa je spomenula primjere aparata za kavu i robotskih usisavača.

Roboti će, to nema sumnje, u budućnosti biti sve više uključeni u naše živote, a suosnivači Hidoba Researcha objasnili su kako se ljudska komunikacija s umjetnom inteligencijom i strojevima mijenja te kako bi to na kraju moglo dovesti do integracije robotike u našu svakodnevicu. To su predstavili kroz četiri koraka.

Tekst, glas, video

Prvi takav korak odnosi se na tekstualnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom, kroz različite chatbotove poput ChatGPT-a i drugih. Ne samo da mnogi takave alate koriste kao zamjenu za Google ili za posao, već su s njima čak stvorili i neku vrstu ljubavnih odnosa. AI im govori što žele čuti, razumije ih i pokazuje empatiju, što im ljudi, čini se, ne mogu dati.

Drugi korak odnosi se na glasovnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom. Hokoji je podsjetila da ljudi već godinama razgovaraju s Googleovim asistentom i Appleovom Siri, a u budućnosti će sve više pričati i s AI chatbotovima. Ne samo da će to produbiti taj (neprirodan) intimni odnos koji neki ljudi imaju s chatbotovima, već će se glasovni AI asistenti moći svakodnevno koristiti za različite primjene. Od početnih intervjua tijekom razgovora za posao preko korisničke službe pa do dogovora s asistentima oko termina za odlazak zubaru, doktoru i slično.

Robot Captcha na Game Changeru (Foto: Zimo)

Korak iznad odnosi se i na - video. Dakle, ne samo da će ljudi sve više razgovarati s AI, već će moći vidjeti i kako ti chatbotovi izgledaju, pri čemu su takvi avatari već danas iznimno realni, a s daljnjim napretkom tehnologije zaista će biti nemoguće prepoznati stvarnu od računalno generirane osobe. Takvi bi AI avatari mogli postati tutori djeci koji će ih obrazovati, no moći će se koristiti i za brojne druge stvari, uključujući i pornografsku industriju.

Grankovsky je spomenuo da bi takve nepostojeće, ali iznimno realne AI osobe mogle dobiti glavnu ulogu u nekim erotskim showovima za koje ljudi plaćaju kako bi ih gledali online, a podsjetio je i na nedavnu objavu Sam Altmana koji je najavio otvaranje ChatGPT-a i takvom, erotskom sadržaju.

Odnos ljudi i robota?

Kao četvrti i posljednji korak u toj integraciji u naše društvo spomenuli su konkretnu fizičku implementaciju, odnosno robote s kojima ćemo sve više dijeliti svijet. Za početak to će biti industrijski roboti, no s vremenom će roboti biti sve pametniji i sve sposobniji pa će moći raditi i u hotelima, na recepcijama i slično, a spomenuli su čak mogućnost da bi mogli biti i dobre - dadilje. Naravno, teško da bi netko mogao ostaviti svoju djecu na čuvanje robotima, no tko zna, možda u nekoj daljnjoj budućnosti tako nešto postane uobičajeno.

Osim što će raditi, takvi humanoidni roboti mogli bi postati i prijatelji, a jednom i nešto puno više ljudima. Tinnix i Vlad tako kažu da, ako ljudi već danas imaju emocionalnu povezanost s umjetnom inteligencijom (neki su se čak i vjenčali s chatbotovima), nema razloga ne misliti da istu stvar neće raditi i s humanoidnim robotima pa je lako zamisliti da će netko imati odnos s robotom.

Što se njihova robota tiče, prema onome što smo vidjeli na konferenciji, nema razloga vjerovati kako bi takvi strojevi tako skoro mogli zamijeniti ljude. U kratkoj demonstraciji Captcha se nije dobro snašao na pitanja iz publike te je dao samo nekoliko kratkih i sarkastičnih komentara.

Tržište humanoidnih robota tek je u svojim počecima, a kako je riječ o kompliciranoj i skupoj tehnologiji, neku veliku revoluciju ne treba očekivati u bližoj budućnosti, no tko zna, možda s vremenom postanu potpuno integrirani u naše društvo.

