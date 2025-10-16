Među brojnim predavačima, panelistima i govornicima na današnjoj konferenciji Game Changer, koja se održava u zagrebačkom Z Centru, posebnu pažnju privukao je jedan neobičan gost. Riječ je o humanoidnom robotu Captcha kojeg su u okviru svog predavanja o integraciji robota u društvo predstavili Vlad Grankovsky i Tinnix Hokoji, osnivači kompanije Hidoba Research.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga Više od 30 trikova Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce provedena velika analiza Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Na početku predavanja Tinnix Ho je sve podsjetila kako već danas u svakodnevnom životu često koristimo robote te su oni već integrirani u naše društvo, iako toga u biti vjerojatno nismo niti svjesni pa je spomenula primjere aparata za kavu i robotskih usisavača.
Roboti će, to nema sumnje, u budućnosti biti sve više uključeni u naše živote, a suosnivači Hidoba Researcha objasnili su kako se ljudska komunikacija s umjetnom inteligencijom i strojevima mijenja te kako bi to na kraju moglo dovesti do integracije robotike u našu svakodnevicu. To su predstavili kroz četiri koraka.
Tekst, glas, video
Prvi takav korak odnosi se na tekstualnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom, kroz različite chatbotove poput ChatGPT-a i drugih. Ne samo da mnogi takave alate koriste kao zamjenu za Google ili za posao, već su s njima čak stvorili i neku vrstu ljubavnih odnosa. AI im govori što žele čuti, razumije ih i pokazuje empatiju, što im ljudi, čini se, ne mogu dati.
Drugi korak odnosi se na glasovnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom. Hokoji je podsjetila da ljudi već godinama razgovaraju s Googleovim asistentom i Appleovom Siri, a u budućnosti će sve više pričati i s AI chatbotovima. Ne samo da će to produbiti taj (neprirodan) intimni odnos koji neki ljudi imaju s chatbotovima, već će se glasovni AI asistenti moći svakodnevno koristiti za različite primjene. Od početnih intervjua tijekom razgovora za posao preko korisničke službe pa do dogovora s asistentima oko termina za odlazak zubaru, doktoru i slično.
Robot Captcha na Game Changeru (Foto: Zimo)
Korak iznad odnosi se i na - video. Dakle, ne samo da će ljudi sve više razgovarati s AI, već će moći vidjeti i kako ti chatbotovi izgledaju, pri čemu su takvi avatari već danas iznimno realni, a s daljnjim napretkom tehnologije zaista će biti nemoguće prepoznati stvarnu od računalno generirane osobe. Takvi bi AI avatari mogli postati tutori djeci koji će ih obrazovati, no moći će se koristiti i za brojne druge stvari, uključujući i pornografsku industriju.
Grankovsky je spomenuo da bi takve nepostojeće, ali iznimno realne AI osobe mogle dobiti glavnu ulogu u nekim erotskim showovima za koje ljudi plaćaju kako bi ih gledali online, a podsjetio je i na nedavnu objavu Sam Altmana koji je najavio otvaranje ChatGPT-a i takvom, erotskom sadržaju.
Odnos ljudi i robota?
Kao četvrti i posljednji korak u toj integraciji u naše društvo spomenuli su konkretnu fizičku implementaciju, odnosno robote s kojima ćemo sve više dijeliti svijet. Za početak to će biti industrijski roboti, no s vremenom će roboti biti sve pametniji i sve sposobniji pa će moći raditi i u hotelima, na recepcijama i slično, a spomenuli su čak mogućnost da bi mogli biti i dobre - dadilje. Naravno, teško da bi netko mogao ostaviti svoju djecu na čuvanje robotima, no tko zna, možda u nekoj daljnjoj budućnosti tako nešto postane uobičajeno.
Osim što će raditi, takvi humanoidni roboti mogli bi postati i prijatelji, a jednom i nešto puno više ljudima. Tinnix i Vlad tako kažu da, ako ljudi već danas imaju emocionalnu povezanost s umjetnom inteligencijom (neki su se čak i vjenčali s chatbotovima), nema razloga ne misliti da istu stvar neće raditi i s humanoidnim robotima pa je lako zamisliti da će netko imati odnos s robotom.
Što se njihova robota tiče, prema onome što smo vidjeli na konferenciji, nema razloga vjerovati kako bi takvi strojevi tako skoro mogli zamijeniti ljude. U kratkoj demonstraciji Captcha se nije dobro snašao na pitanja iz publike te je dao samo nekoliko kratkih i sarkastičnih komentara.
Tržište humanoidnih robota tek je u svojim počecima, a kako je riječ o kompliciranoj i skupoj tehnologiji, neku veliku revoluciju ne treba očekivati u bližoj budućnosti, no tko zna, možda s vremenom postanu potpuno integrirani u naše društvo.