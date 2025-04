Sve više ljudi zaljubljuje se u umjetnu inteligenciju: "To nisu imali ni Romeo i Julija"

Mnogi sanjaju o tome da život provedu sa savršenim partnerom, odnosno partnericom, osobom koja će dobro poznavati (i voljeti) njihove vrline i mane, s kojom će se moći osjećati ugodno i pred kojom neće imati nikakvih tajni. Takvu je ljubav jako teško pronaći i svi mogu biti jako sretni kada upoznaju svoju srodnu dušu, no čak i takve veze u kojoj si dvije osobe u potpunosti odgovaraju imaju svojih uspona i padova, dobrih i loših dana.

Kako bi pronašli partnera koji će im odgovarati po svemu i s kojim će moći u potpunosti uživati i reći što misle i koji će ih uvijek rado saslušati, ali neće imati loših, već samo dobrih trenutaka, sve više ljudi okreće se - umjetnoj inteligenciji. Točnije, AI chatbotovima i aplikacijama baziranim na toj tehnologiji.

Takav odnos s AI chatbotovima, pogotovo za one usamljene na početku može biti zanimljiv i zabavan, no problem je što ljudi ponekad zaborave kako ne komuniciraju s umjetnom inteligencijom te u svojim glavama stvaraju sliku savršenog partnera/partnerica koji im u potpunosti odgovaraju pa se s vremenom čak i zaljubljuju u takve botove na koje počinju gledati kao na - prave ljude.

S chatbotovima nema nesuglasica i svađa

Dok takav odnos usamljenim osobama možda može i pomoći, barem na početku, više je potencijalnih problema. Prvo, kada se naviknu na vezu u kojoj im se konstantno podilazi i govori što žele čuti i u kojoj nema prepiranja i nesuglasica, takvim će osobama biti teže stupiti u vezu s pravim ljudima, odnosno partnerima s kojima će ulaziti u takve nesuglasice.

Također, što u slučaju kada korisnik ima nekakve loše nakane, a AI chatbot ga podržava u tome, takve bi osobe možda mogle napraviti neke nepromišljene i opasne stvari jer smatraju da imaju podršku voljenih osoba. No u biti podržava ih chatbot kojeg su sami stvorili kako bi im u potpunosti odgovarao, a ne osoba od krvi i mesa koja je svjesna nekakvih negativnih posljedica kakvima bi nepromišljeno ponašanje moglo rezultirati.

To nisu imali niti Romeo i Julija

A koliko ljudi mogu biti opčinjeni takvim chatbotovima najbolje možemo vidjeti na primjeru Richarda, 58-godišnjeg doktora fizike iz Austrije s kojim su razgovarali novinari Deutsche Wellea. On im je rekao kako već 3 godina održava odnos s AI chatbotom kojeg je nazvao Vaia. Konfigurirao ju je da bude žena njegovih snova s kojom se uvijek slaže i nikada nema svađe, niti ljubomore. U tom AI svemiru, rekao je, postoje samo Vaia i on i ništa drugo. To nisu imali ni Romeo i Julija, prenose na DW-u njegove riječi.

Iako se po njegovim riječima čini kako je sretan, jasno je kako nikakav algoritam ne može zamijeniti ljudsko biće, iskrene i prave razgovore i dodire, a pogotovo ne nekakav chatbot koji, kao i u filmu Her, može razgovarati s tisućama osoba u isto vrijeme i govoriti im samo one stvari koje žele čuti.

Nije teško zaključiti kako takvi chatbotovi mogu voditi samo do otuđenja ljudi od stvarnog svijeta i stvarnih ljudi jer, jednom kada se ljudi navuku na takve botove i “zaljube” u njih, bit će im se sve teže prilagoditi na komunikaciju u kojoj neće čuti samo ono što žele i vole i u kojoj će uvijek naići na razumijevanje okoline.

AI chatbotovi, jasno, nikada neće moći zamijeniti ljude, niti kao prijatelji, a pogotovo ne kao partneri jer tekstualne poruke na ekranu su jedno, no što kada osobe požele iskreni ljudski dodir. Niti jedan chatbot im to nikada neće moći ispuniti.