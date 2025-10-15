Prošireni pogon imat će više od 300 ispitnih stanica za procjenu performansi i sigurnosti baterija, uključujući testiranje brzine punjenja u različitim uvjetima, poput visokih i niskih temperatura.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga provedena velika analiza Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove Službena najava Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Proširenjem centra za testiranje u njemačkom Arnstadtu CATL poduzima ključni korak kako bi podmirio rastuću potražnju za naprednim rješenjima za baterije u Europi, rekao je voditelj njemačkih operacija CATL-a Matt Shen.
CATL u Arnstadtu proizvodi baterijske ćelije od 2023. godine i planira postupno povećavati proizvodnju. Pogon trenutno zapošljava oko 1.700 radnika i opskrbljuje više proizvođača automobila u Njemačkoj i diljem Europe.
Prema CATL-u, ispitni centar u Arnstadtu službeno su certificirali Volkswagen i njemačka državna agencija. Fokus je centra testiranje kvalitete europskih proizvoda, ali CATL-ov glasnogovornik ne isključuje ni mogućnost testiranja za kompanije iz drugih dijelova svijeta.
Novi kapaciteti obuhvatit će i laboratorij za materijale koji bi trebao ubrzati postupak utvrđivanja i rješavanja problema tijekom testiranja performansi analizom pojedinačnih komponenti baterije, poručili su iz CATL-a.
Udvostručenje kapaciteta za testiranje baterija u Njemačkoj sastavni je dio šire europske strategije CATL-a, koja također uključuje planove o novim proizvodnim lokacijama u Mađarskoj i u Španjolskoj.