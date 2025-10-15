Prošireni pogon imat će više od 300 ispitnih stanica za procjenu performansi i sigurnosti baterija, uključujući testiranje brzine punjenja u različitim uvjetima, poput visokih i niskih temperatura.

Proširenjem centra za testiranje u njemačkom Arnstadtu CATL poduzima ključni korak kako bi podmirio rastuću potražnju za naprednim rješenjima za baterije u Europi, rekao je voditelj njemačkih operacija CATL-a Matt Shen.

CATL u Arnstadtu proizvodi baterijske ćelije od 2023. godine i planira postupno povećavati proizvodnju. Pogon trenutno zapošljava oko 1.700 radnika i opskrbljuje više proizvođača automobila u Njemačkoj i diljem Europe.

Prema CATL-u, ispitni centar u Arnstadtu službeno su certificirali Volkswagen i njemačka državna agencija. Fokus je centra testiranje kvalitete europskih proizvoda, ali CATL-ov glasnogovornik ne isključuje ni mogućnost testiranja za kompanije iz drugih dijelova svijeta.

Novi kapaciteti obuhvatit će i laboratorij za materijale koji bi trebao ubrzati postupak utvrđivanja i rješavanja problema tijekom testiranja performansi analizom pojedinačnih komponenti baterije, poručili su iz CATL-a.

Udvostručenje kapaciteta za testiranje baterija u Njemačkoj sastavni je dio šire europske strategije CATL-a, koja također uključuje planove o novim proizvodnim lokacijama u Mađarskoj i u Španjolskoj.