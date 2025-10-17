Kako će izgledati svijet za dvadesetak godina? Ono što znamo jako dobro jest da će na njega radikalno utjecati napredne tehnologije - umjetna inteligencija, robotika, a možda i neka treća tehnologija koja će se s vremenom razviti. Hoće li te promjene biti dobre ili loše, to ćemo tek vidjeti.

Trenutačno možemo samo pratiti kako se stvari odvijaju i slušati komentare i upozorenja raznih stručnjaka. Mnogi od njih su pesimisti te upozoravaju na krvoproliće na tržištu rada i potencijalno okretanje tehnologija i mašina protiv ljudi, što bi moglo značiti i kraj čovječanstva.

Zlatno doba i život u svemiru

Osnivač Amazona Jeff Bezos nije takav pesimist. Dapače, tijekom nedavnog gostovanja na jednoj tehnološkoj konferenciji u Italiji objasnio je kako je pred čovječanstvom zlatno doba. Smatra kako će tijekom sljedećih dvadeset godina ljudi biti sretniji i bogatiji te da će raditi puno kraće nego danas, pri čemu će neki urede imati i na - drugim planetima.

Ne vidim kako netko tko je sada živ može biti obeshrabren, komentirao je najavivši kako će tehnologija lansirati čovječanstvo u doba civilizacijskog obilja.

Za nekoliko desetljeća milijuni će živjeti i raditi u svemiru, no ne zato što moraju, već zato što mogu i hoće: Toliko brzo će se stvari kretati, komentirao je. Što se posla tiče, dobar dio toga, pogotovo one teške i ponavljajuće poslove, za ljude će obavljati roboti. I pri tome ne misli samo na rad na Zemlji, već i na Mjesecu.

Inovacije su uvijek donijele dobre stvari

Što se tiče negativnih prognoza za budućnost zbog umjetne inteligencije, on dijeli mišljenja onih koji ukazuju na to da nam je povijest pokazala kako je svaki novi veliki tehnološki napredak ljudima omogućio bolje, a ne lošije živote: Civilizacijsko obilje dolazi od naših izuma.

Bezos nije usamljen u svojim svemirskim ambicijama te slična razmišljanja o ljudima kao interplanetarnoj vrsti ima i šef Tesle i osnivač SpaceX-a Elon Musk. Njegov svemirski prioritet nije povratak na Mjesec, već razmišlja o osvajanju Marsa.

Svemirska tehnologija napreduje velikom brzinom te SAD i Kina tijekom sljedećih godina planiraju osvajanje Mjeseca, no dok ovi bogataši razmišljaju o svemiru, bivši najbogatiji čovjek na svijetu, razmišlja drukčije. Bill Gates tako smatra da bi Bezos i Musk trebali imati druge prioritete jer da na Zemlji trenutačno postoji puno problema koje treba riješiti prije nego se okrenemo svemiru.

