U potezu bez presedana, ministarstvo pravosuđa SAD-a zaplijenilo je rekordnih 15 milijardi eura u bitcoinu, razotkrivši sofisticiranu globalnu prevaru. Riječ je o zapljeni koja predstavlja najveće oduzimanje kriptovaluta u američkoj povijesti.

Operacija je za cilj imala uhvatiti Chena Zhija, poznatog i kao "Vincent," 38-godišnjeg kineskog poduzetnika koji je navodno vodio Prince Holding Group, kriminalnu mrežu sa sjedištem u Kambodži, izvještio je CNBC. Zhi je još uvijek u bijegu i suočava se s optužbama uključujući zavjeru radi prevare putem elektroničke pošte i zavjeru za pranje novca.

Američke vlasti opisuju Prince Group kao jednu od najvećih transnacionalnih kriminalnih organizacija u Aziji, koja je upravljala kompleksima u kojima su prisilni radnici morali provoditi prevare s kriptovalutama.

Tim prevarama ukradene su milijarde dolara od žrtava širom svijeta. Operacije Prince Groupa uzrokovale su neizmjernu patnju na leđima pojedinaca prisiljenih da rade protiv svoje volje, rekao je Joseph Nocella Jr., američki tužitelj za Istočni okrug New Yorka, a prenosi portal Venture Capital Post.

Poznata kao "klanje svinja (pig butchering)" ili "Sha Zhu Pan," shema te kriminalne organizacije privlači žrtve lažnim romantičnim vezama ili obećanjima visokih prinosa, nagovarajući ih da šalju kriptovalute u kripto novčanike pod kontrolom prevaranata. Dokumenti tužitelja otkrivaju da je grupa vodila više od 76.000 lažnih računa na društvenim mrežama i navodno zarađivala do 28 milijuna eura dnevno na vrhuncu svojih aktivnosti, koristeći nasilje i prijetnje za kontrolu zatočenih radnika, piše FoxBusiness.

Direktor FBI-ja Kash Patel nazvao je akciju "jednim od najvećih obračuna s financijskim prevarama u povijesti." Chen Zhi suočava se s kaznom do 40 godina zatvora, dok američke vlasti nastavljaju međunarodnu potragu za njim.