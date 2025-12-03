U osmoj i ujedno posljednjoj poduzetničkoj priči ove sezone, predstavit će se Ivona Poljak iz Zagreba sa svojim keksima Cookie Box. Njezin proizvod ne traži samo da ga se kuša, već da ga se osjeti kao mali predah od svakodnevice.

Ivona je odrastala u poduzetničkoj obitelji i iz obiteljskog ugostiteljstva odlučila je zakoračiti u vlastite poduzetničke vode. „Napravila sam nešto za sebe, za gušt“, otkriva Ivona. Upravo iz te potrebe za samostalnim iskorakom, rodila se ideja za posebno dizajnirane kekse različitih okusa.

Na ideju za Cookie Box sam došla jer jako volim jesti slatko. Kad god kupim pakiranje keksa, pojedem sve. Nemam granicu. Neću pojest jedan keks ili pola, pojest ću sve što se nalazi u pakiranju, priznaje uz smijeh.

Taj osobni izazov pretočila je u rješenje koje će promijeniti pristup konzumaciji keksa - jedan keks, jedno pakiranje, jedna porcija užitka.

Proces nije bio jednostavan.

Prvu smjesu sam skroz fulala, kazat će o prvim pokušajima u kuhinji. Ostala je ustrajna i svake večeri, nakon posla, satima testirala nove varijante. Nekoliko tjedana za redom nakon radnog vremena pekla sam keksiće, ispričat će Ivona.

Kako je proteklih sezona gledala emisiju ''Startaj Hrvatska'', odlučila je ove godine prijaviti u nju svoj Cookie Box. Znala je da mora imati pogon u kojem će proizvoditi kekse.

I ured i pogon sam sama pobojala, struju sam ipak zvala električara. Sitne građevinske radove sam radila ja, otkriva kako je vlastitim rukama gradila temelje proizvodnje.

Sada ondje proizvodi razne okuse. Od Hazel Bliss do Peanut Puncha, od vizije do police, priča o Cookie Boxu priča je o tome koliko daleko može ići volja kada je vođena disciplinom.

Keksi su moj način izražavanja. U njima spajam sve što volim, prirodu, dizajn, detalje i emocije. Za mene to nije samo posao, nego način da sve što jesam pretvorim u nešto slatko i to podijelim s drugima.

