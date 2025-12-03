Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci izvijestili su kako su zaprimili kaznenu prijavu 41-godišnjakinje zbog sumnje da je na njenu štetu počinjeno kazneno djelo prijevare.

Kako ističu u priopćenju, 41-godišnjakinja je u rujnu putem društvene mreže stupila u kontakt s osobom koja joj se predstavila kao vojnik u Siriji. Svakodnevnom komunikacijom zadobio je njeno povjerenje, razvio emotivan odnos te ju naveo da mu u više navrata putem steam bonova uplati ukupno nekoliko tisuća eura.

Posumnjala je da se radi o prevari i prijavila sve policijskim službenicima.

Policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja prijevare protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Upozoravamo građane kako se u ovom slučaju radi o tzv. romantičnoj prijevari, jednoj od najčešćih financijskih online prijevara, u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist. Upozoravamo građane da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama.

Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

Ako posumnjate da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na broj 192!, ističu iz policije.