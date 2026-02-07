Slab pad sjaja zvijezde usmjerio je pozornost astronoma na obližnji svijet koji dovodi u pitanje ustaljene predodžbe o nastanjivosti planeta izvan Sunčeva sustava. Na udaljenosti manjoj od 150 svjetlosnih godina nalazi se kandidat za stjenoviti planet iznenađujuće sličan Zemlji, ali na kojem vlada duboka hladnoća.

Egzoplanet u pitanju, nazvan HD-137010 b, opisan je u istraživanju objavljenom u časopisu The Astrophysical Journal Letters. Autori istraživanja navode da je nešto veći od Zemlje i približno 1,2 puta masivniji. Isto tako, svoju matičnu zvijezdu obiđe jedanput u 355 dana.

Blizu ključne granice

Takvo trajanje godine smješta HD-137010 b blizu ključne granice. Na temelju sjaja zvijezde i udaljenosti planeta, znanstvenici procjenjuju da postoji 51 posto vjerojatnosti da se taj egzoplanet nalazi neposredno unutar nastanjive zone, područja u kojem bi na površini mogla postojati tekuća voda.

Njegova zvijezda domaćin, HD-137010, pripada tipu K patuljaka i ima oko 70 posto Sunčeve mase i veličine. Takve zvijezde troše gorivo sporije, što im omogućuje da puno dulje od Sunca stabilno proizvode energiju fuzijom vodika.

To je prvi kandidat za planet sa Zemlji sličnim polumjerom i orbitalnim svojstvima, koji prolazi ispred zvijezde nalik Suncu dovoljno sjajne za opsežna daljnja promatranja, ističu autori studije.

Kako je signal otkriven?

Dokazi o postojanju HD-137010 b potječu iz podataka NASA-ina ugašenog svemirskog teleskopa Kepler, primjenom tranzitne metode, koja mjeri sitna slabljenja svjetlosti kada objekt prolazi ispred zvijezde. Iz jednog takvog zabilježenog tranzita ispred zvijezde HD-137010, znanstvenici su procijenili veličinu egzoplaneta i njegovu orbitu.

Potvrda njegova postojanja tek slijedi. Uobičajeno je potrebno promatrati više tranzita, a orbite egzoplaneta slične Zemljinoj zahtijevaju više godina promatranja, jer se tranziti ne događaju često. Unatoč tome, autori istraživanja pišu da postoji velika vjerojatnost da je riječ o stvarnom planetu.

Dodaju i da otkriće pokazuje mogućnost otkrivanja umjerenih i hladnih egzoplaneta veličine Zemlje koji kruže oko zvijezda nalik Suncu, čak i na temelju pojedinačnih tranzita.

Otvorena pitanja

HD-137010 b prima manje od trećine energije koju Zemlja dobiva od Sunca, što upućuje na površinske temperature između –68 i –85 stupnjeva Celzija, što je krajnje ekstremno za naša poimanja uvjeta za život. Autori smatraju da se čini krajnje vjerojatnim da bi atmosfera umjereno bogata s CO2 pogodovala postojanju tekuće vode na površini.

Međutim, količina CO2 slična Zemljinoj nosi rizik razvoja takozvane snježne kugle, odnosno potpuno zaleđenog planeta.

Izvor: Science Alert