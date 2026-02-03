Početak veljače pokazao je koliko se Sunčeva aktivnost može naglo promijeniti iz mirne u krajnje ekstremnu.

Niz događaja koji su to promijenili započeo je 1. veljače solarnom bakljom klase X1.0. Kasnije istoga dana uslijedila je snažna solarna erupcija klase X8.1. Aktivnost se nastavila 2. veljače, kada je zabilježena baklja klase X2.8 te još jedna, klase X1.6.

Baklje klase X najsnažnije su koje Sunce može proizvesti. Događaj X8.1 bio je najjači još od listopada 2024. godine i svrstava se kao devetnaesti najjači ikad zabilježen.

Sve četiri erupcije potekle su iz sunčeve pjege označene kao RGN 4366, novog područja koje se tek počelo okretati prema Zemlji, prema podacima Centra za prognozu svemirskog vremena američkog NOAA-a.

Ako se ova skupina pjega nastavi razvijati, ostane složena i proizvede snažne sunčeve baklje, moglo bi doći do povećanih izgleda za pojavu energetskih čestičnih događaja i moguće čak izbačaja koronalne mase (CME) koje treba pratiti, navodi navedeni Centar.

Izbacivanja koronalne mase (CME) su velika izbacivanja sunčeve plazme koja mogu poremetiti rad satelita u Zemljinoj orbiti.

Sunce je nedavno prošlo vrhunac svoga jedanaestogodišnjeg ciklusa, koji je 2024. godine rezultirao spektakularnim polarnim svjetlostima na Zemlji. Očekuje se da će se aktivnost postupno smanjivati prema sljedećem ciklusu oko 2030. godine, no dotad se očekuje još sličnih naglih aktivnosti sa Sunca.