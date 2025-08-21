Umjetna inteligencija sada može predvidjeti solarne baklje i do dan unaprijed

Umjesto da se oslanjaju samo na teleskope, znanstvenici sada koriste umjetnu inteligenciju za predviđanje ponašanja Sunca nekoliko sati unaprijed. Novi model, obučen na satelitskim snimkama NASA-e, može čak vizualizirati pojavu solarnih baklji prije nego što se one zapravo dogode, nudeći potencijalna upozorenja na opasno svemirsko zračenje sa Sunca prema Zemlji.

Volim razmišljati o ovom modelu kao o AI teleskopu kojim možete pogledati Sunce i razumjeti njegova raspoloženja, kaže Juan Bernabé-Moreno iz IBM Research Europe.

Solarne baklje mogu obasuti Zemlju visokoenergetskim česticama, X-zrakama i ekstremnim ultraljubičastim zračenjem. Prema NASA-i, takvi događaji ugrožavaju GPS sustave, remete komunikacijske satelite te predstavljaju rizik za astronaute i putnike u zrakoplovima. Koronalni izbačaji mase (CME), koji ponekad prate baklje, mogu destabilizirati Zemljino magnetsko polje i izazvati geomagnetske oluje dovoljno snažne da oštete elektroenergetske mreže.

Uspjeh modela Surya

Znanstvenici IBM-a i NASA-e obučili su model pod nazivom Surya (sunce prema sanskrtu), na podacima devet godina opažanja NASA-inog Solar Dynamics Observatoryja (SDO). Ta letjelica bilježi aktivnost Sunca u 13 valnih duljina pri ultra visokoj rezoluciji. Surya je prepoznala obrasce u tim snimkama i generirala prognoze onoga što bi opservatorij vidio u bliskoj budućnosti.

U testovima je Surya predvidjela solarne baklje dan unaprijed sa 16 posto većom točnošću od standardnih modela strojnog učenja. Također je mogla proizvesti slike baklji do dva sata prije nego što bi postale vidljive.

Moć umjetne inteligencije je u tome što ima sposobnost naučiti fiziku na zaobilazan način, jer ona na neki način razvija intuiciju za to kako fizika funkcionira, pojašnjava za New Scientist Lisa Upton iz Instituta Southwest Research.

Bernard Jackson sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu pak upozorava da neizvjesnosti ostaju, osobito jer se magnetska polja između Sunca i Zemlje još uvijek ne mogu izravno promatrati.

Bernabé-Moreno isto tako na kraju napominje da je Surya trenutno istraživački alat, ali bi u budućnosti mogla podržati operatere elektroenergetskih mreža ili satelitske kompanije kao sustav ranog upozorenja.