Astronomi su ušli u novu prekretnicu u istraživanju svemira, NASA-inom nedavnom potvrdom postojanja 6000 egzoplaneta. Ta otkrića predstavljaju tek početak putovanja koje je od ranih 1990-ih već preobrazilo znanost.

Doba egzoplaneta započelo je 1992. godine, kada su znanstvenici otkrili dva planeta u orbiti oko pulsara. Samo tri godine kasnije uslijedilo je prvo otkriće planeta oko zvijezde glavnog niza, kojima pripada i naše Sunce. S NASA-inim misijama Kepler i TESS tempo otkrivanja egzoplaneta se dramatično ubrzao. Do 2015. godine Kepler je otkerio svoj 1000. egzoplanet, a samo 2016. godine dodano ih je gotovo 1500. U ožujku 2022. godine broj egzoplaneta je premašio njih 5000.

Pronalazak egzoplaneta iznimno je težak proces. Zvijezde često zasjene njihove slabe signale, a ogromne kozmičke udaljenosti udaljenosti dodatno otežavaju otkrivanje. Unatoč tome, otkriveni su neobični svjetovi kakvih nema u Sunčevom sustavu: vrući Jupiteri koji obilaze zvijezde u nekoliko dana, planeti s ultrakratkim orbitama koji obiđu svoju zvijezdu u svega nekoliko sati, te plimno zaključani svjetovi oko svojih matičnih zvijezda, podijeljeni između vatre i leda. Za neke su astronomi ustvrdili da možda kiše željezo ili ostaju rastaljeni; dok su drugi lagani poput stiropora ili prekriveni oceanima.

Više od puke statistike

Egzoplanetna znanost nije samo statistika, već i razumijevanje nastanka te uvjeta pogodnih za život. Svaka od različitih vrsta planeta koje otkrivamo daje nam informacije o uvjetima pod kojima planeti mogu nastati i, u konačnici, koliko su česti planeti poput Zemlje te gdje bismo ih trebali tražiti. Ako želimo saznati jesmo li sami u svemiru, sva su ta znanja ključna, rekla je za Universe Today Dawn Gelino, voditeljica NASA-inog Programa istraživanja egzoplaneta u Laboratoriju za mlazni pogon (JPL).

Većina egzoplaneta pronađena je zapravo neizravno. Tranzitna metoda, kojom su se služili Kepler i TESS, zaslužna je za gotovo 4500 otkrića. Metoda otkrivanja putem radijalne brzine slijedi sa oko 1140 otkrića egzoplaneta. Druge metode uključuju astrometriju, gravitacijsko lećenje i rijetko izravno snimanje, svakom kojom je otkriveno manje od 100 planeta, ali koje omogućuju analizu atmosfera.

Potvrđivanje egzoplaneta dugotrajan je proces. U srpnju 2025. godine TESS je predstavio 7655 kandidata, od kojih je potvrđeno nešto više od njih 600. Stvarno nam je potrebna suradnja cijele zajednice ako želimo maksimalno iskoristiti naša ulaganja u misije koje proizvode kandidate za egzoplanete, izjavila je Aurora Kesseli, zamjenica znanstvene voditeljice NASAine arhive egzoplaneta pri IPAC-u.

Nadolazeći ESA-in svemirski teleskop PLATO (2026.), NASA-in Habitable Worlds Observatory i nadolazeći kineski teleskop Earth 2.0 (2028.) gurnut će istraživanja još dalje. Krajnji cilj ostaje jasan, otkriti planete slične Zemlji i jednoga dana pronaći znakove života.