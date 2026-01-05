Plaćanje putem kartice u digitalnom novčaniku čini se kao siguran način. Jer ipak svaku transakciju potvrđujete ili biometrijskim podacima ili dodatnim pinom. Uostalom, pametni telefon je uvijek uz vas.

No, što kad vam ukradu karticu, a da ona zapravo ne napusti vaš digitalni novčanik?

Upravo su takve situacije sve češće. A započinju naizgled nevinim pozivom iz banke i informacijom da potvrdite svoje podatke i nekoliko posljednjih kupovina. Problem je što vi niste napravili te transakcije.

Pozivatelj vas informira da će blokirati plaćanja, ali da sad moraju osigurati vaš račun. Poslati će vam obavijest za odobrenje ili kod koji im trebate proslijediti. U panici ćete to vjerojatno i napraviti.

Međutim, na drugom kraju linije nije vaša banka već kriminalac, koji je upravo uz vašu pomoć, vašu karticu dodao u svoj digitalni novčanik. Sad je samo pitanje trenutka kad će vaš novac - nestati.

Obavijest koju korisnik prima potpuno je legitimna, jer je to stvarna obavijest koju šalje banka kad se na uređaj dodaje nova kartica u Apple Pay ili Google Pay. Problem je u tome što žrtva ne dodaje karticu u svoj, već tuđi digitalni novčanik.

Kako piše The Guardian, banke bilježe sve više pokušaja prijevare digitalnim novčanicima te uvode nove sigurnosne mjere.

Danai Antoniou iz Gradient Labsa, tvrtke za financijske usluge umjetne inteligencije, ističe da ljudi ne prepoznaju prijevaru jer se od njih ne traži da premjeste novac.

Zato većina ljudi to ne dovodi u pitanje. Žrtve često opsiuju osjećaj panike i pritiska tijekom poziva, kad im je rečeno da im je račun kompromitiran ili da im je novac u opasnosti. U tom povišenom emocionalnom stanju, odobravanje obavijesti čini se pravim potezom. Žrtva vjeruje da štiti svoj račun, ali u stvarnosti predaje ključeve, ističe Antoniou.

Upozorava da su prevaranti veoma uvjerljivi. Od žrtve prikupe osobne podatke phishingom (pod krinkom posebne ponude ili nagradne igre), a nakon nekoliko tjedana, kad žrtva zaboravi da je davala te podatke, kreću u akciju pozivom.

Kako prepoznati prijevaru?

Banke imaju dovoljno naprednih sustava kojima prepoznaju i identificiraju različite prijevare te im nije potrebna potvrda korisnika da mu blokiraju račun. Osim ako se on prvi ne javi banci.

Nikad ne vjerujte nikome tko vas zove iz banke, osim ako niste sami zatražili poziv. Ako vas netko i nazove, reci te da ćete sami uzvratiti poziv, upozorava Antoniou te savjetuje da prilikom uzvraćanja poziva ne koriste broj s kojeg su zvani, već da potraže telefonski broj banke na internetu ili onaj s pozadine njihove bankovne kartice.

Ako pak sumnjaju da su prevareni, najbolje je odmah obavijestiti banku i prijaviti potencijalnu prijevaru. Banka će ih potom savjetovati što i kako dalje.