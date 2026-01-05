Vremenski usklađeno lansiranje novog sjevernokorejskog projektila označilo je više od tek još jednog probnog lansiranja, otvarajući 2026. godinu porukom precizno usmjerenom regionalnim protivnicima i međunarodnim promatračima.

Sjevernokorejska državna agencija KCNA izvijestila je da je sjevernokorejski Kim Jong Un u nedjelju nadzirao testiranje hipersoničnog balističkog projektila. Riječ je o prvom takvom događaju iz Sjeverne Koreje u godini koja tek broji nekoliko dana.

To je vrlo važna strategija za održavanje ili proširenje sredstava snažnog i pouzdanog nuklearnog odvraćanja, rekao je Kim Jong Un te podsjetio na nedavnu geopolitičku krizu i različite međunarodne okolnosti, piše Reuters, prenoseći izvješće KCNA-e.

KCNA je navela da su projektili pogodili ciljeve na udaljenosti od oko 1000 kilometara istočno od Sjeverne Koreje. Južnokorejska vojska potvrdila je višestruka lansiranja u trenutku kada je predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung započeo državni posjet Kini.

Pjongjang je potom osudio američke napade na Venezuelu kao kršenje suvereniteta te države, što upućuje na to da su šire geopolitičke napetosti bile dio konteksta odluke o najnovijem testiranju sjevernokorejskog hipersoničnog projektila.

Takvi projektili nose bojne glave koje manevriraju pri brzinama koje nadilaze briznu zvuka i više od pet puta, odnosno koje se kreću približno 6.200 kilometara na sat. Kako ističu brojni vojni analitičari, upravo okretnost projektila pri takvim brzinama, a ne sama brzina, otežava njihovo presretanje.

Posljednje hipersonično testiranje u Sjevernoj Koreji provedeno je u listopadu 2025. godine. Hong Min, stručnjak za Sjevernu Koreju iz Korejskom instituta za nacionalno ujedinjenje u Seulu, napisao je da je navedeno lansiranje odražavalo američke poteze prema Venezueli, pozivajući se na Kimovu formulaciju „nedavna geopolitička kriza“, prenosi Reuters.

Nuklearna moć dovršena?

Hong je identificirao projektile kao modele Hwasong-11 predstavljene na sjevernokorejskoj vojnoj paradi iz listopada 2025. godine te ocijenio da se time naglašava stalna spremnost koja otežava planiranje proturaketne obrane SAD-a i Južne Koreje.

Razvoj hipersoničnog naoružanja jedna je od pet nuklearnih razvojnih zadaća utvrđenih 2021. godine, rekao je Shin Beom-chul iz Instituta Sejong i bivši zamjenik južnokorejskog ministra obrane, piše Reuters.

Kim želi poručiti međunarodnoj zajednici da je njegova nuklearna moć dovršena, rekao je Shin.