Sjeverna Koreja predstavila je novi hipersonični projektil, Hwasong-11Ma, predviđen za lansiranje pomoću desetosovinskog mobilnog lansera (TEL) koji istodobno može nositi dvije rakete. Riječ je o varijanti projektila izvedenoj iz serije balističkih raketa kratkog dometa Hwasong-11, koja zamjenjuje tradicionalnu bojnu glavu hiperoničnim kliznim modulom bez pogona, što u potpunosti mijenja operativno djelovanje tog projektila.

Hwasong-11Ma, također poznat i kao Hwasong-11E, prikazan je tijekom godišnje izložbe oružanih sustava sjevernokorejske vojske, piše portal The War Zone. Dimenzije tijela ukazuju na dizajn bliži varijantama Hwasong-11Da/Hwasong-11C, većim izvedenicama namijenjenima nošenju težih bojnih glava, uključujući 2,5-tonske i 4,5-tonske konvencionalne eksplozive ili nuklearne bojne glave, prema izjavama iz Sjeverne Koreje. Za razliku od osmosovinskog TEL-a koji koristi originalni Hwasong-11, nova verzija koristi veći i jači desetosovinski TEL.

Hipersonična klizna bojna glava glava klinastog oblika navedene rakete slična je drugim hipersoničnim dizajnima Sjeverne Koreje, ali ima jedinstvenu konfiguraciju stražnjih stabilizatora s dvije duge letvice koje se protežu s nosa bojne glave. Kao i kod drugih hipersoničnih bojnih glava, ona je bez pogona i koristi raketni dio za postizanje visine i brzine, zatim slijedi plitki let s mogućnošću manevriranja iznad brzine veće od 5 maha (pet puta brže od brezine zvuka). Takav profil leta otežava otkrivanje i presretanje od strane neprijateljskih snaga.

U principu, sustav Hwasong-11Ma/Hwasong-11E mogao bi povećati sposobnost Sjeverne Koreje da pogodi dobro zaštićene ciljeve u Južnoj Koreji, istovremeno ostajući mobilan.

Kako se jača vojno prisustvo SAD-a u regiji Južne Koreje, tako se povećava i naš strateški interes u tom području. Stoga smo naše posebne resurse rasporedili prema ključnim ciljevima od interesa. Može li se južnokorejski teritorij ikada smatrati sigurnim? To je na njima da prosude, izjavio je sjevernokorejski vođa Kim Jong Un tijekom izložbe.

Sjeverna Koreja tvrdi da je testirala više hipersoničnih dizajna od 2021. godine, no nije jasno koliko je Hwasong-11Ma blizu operativnom statusu. Raketa predstavlja dodatni sloj u rastućem arsenalu Sjeverne Koreje, uz balističke, krstareće i druge hipersonične sustave, a javna testiranja vjerojatno će uslijediti nakon njenog predstavljanja.