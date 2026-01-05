Mark Zuckerberg godinama je vukao odlične poteze na tržištu društvenih mreža i komunikacijskih platformi - od pokretanja Facebooka pa do preuzimanja Instagrama i WhatsAppa, koje je pretvorio u tvornice novca. U nekim slučajevima u kojima nije uspio preuzeti kompaniju koju je želio - poput Snapchata, kopirao je njihove najvažnije opcije (story) i popularizirao ih na svojim platformama.

Kako je na vrijeme prepoznao popularnost storyja, tako je također prije više godina prepoznao prijetnju TikToka i važnost kratkih videozapisa. Kao odgovor na tu prijetnju njegova tvrtka pokrenula je reelse, kratke videozapise koji su s vremenom postali jedan od najvećih generatora prihoda za kompaniju. Kako je Zuckerberg nedavno objasnio, reelsi na Instagramu i Facebooku premašili su godišnju stopu prihoda od 50 milijardi dolara te su sada na putu da prvi put dosegnu tu cifru unutar razdoblja od 12 mjeseci.

AI preporuke

Razlog takvog rasta popularnosti kratkih videozapisa leži u - umjetnoj inteligenciji, odnosno konkretnije, sustavu preporuka sadržaja koji je baziran na toj tehnologiji. Prema Zuckerbergu, zahvaljujući tom sustavu korisnicima se prikazuje kvalitetniji i važniji sadržaj, što je rezultiralo povećanjem vremena koje korisnici provode gledajući videozapise na Instagramu od čak 30 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije.

Te brojke predstavljaju fantastičan napredak u odnosu na vrijeme od prije nekoliko godina. Naime, istraživanje koje je provedeno 2022. pokazalo je kako korisnici na reelsima provode samo desetinu vremena koje su tada provodili gledajući videozapise na TikToku. No stvari su se u međuvremenu promijenile.

Kako je objasnila Tessa Lyons, potpredsjednica proizvoda u Instagramu, prvi korak prema tim promjenama bio je u redefiniranju osnovne svrhe same platforme. Naime, ona je prvenstveno bila napravljena kao mreža za dijeljenje fotografija između prijatelja i pratitelja. Videozapisi te pronalaženje i preporuka kratkih videa nisu bili u fokusu te Lyons kaže kako je to potpuno drukčiji izazov rangiranja sadržaja u odnosu na fotografije.

Kompanija je napravila neke promjene kako bi poboljšala angažman korisnika i predikcijske modele tako da su s vremenom reelsi sve bolje pogađali, odnosno prikazivali vrstu sadržaja koja se korisnicima sviđa i koju žele gledati.

Instagram na velikom ekranu

Prosječan korisnik Instagrama tako sada provodi 27 minuta dnevno gledajući reelse, što je više od YouTubea i njihovih shortsa (21 minuta), no TikTok je s 44 minute dnevno i dalje dominantan na tom polju.

Jedan od načina na koji žele povećati angažman korisnika i vrijeme koje provode s reelsima jest prebacivanje dijela fokusa na velike ekrane te je Meta nedavno počela s testiranjem Instagrama za televizore. Na početku će ta aplikacija biti dostupna samo korisnicima Amazonova Fire TV-a u SAD-u, no ako se test pokaže uspješnim, kompanija bi mogla povećati dostupnost Instagrama i na televizorima i na drugim tržištima.

Izvor: Tech Spot