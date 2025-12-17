Kada se Instagram pojavio, to je bila aplikacija namijenjena samo korisnicima Appleovih telefona. S vremenom je postala dostupna i na Androidima te tabletima (od nedavno i na iPadu) i računalima, a iz Mete su ovaj tjedan najavili dostupnost te društvene mreže na još jednoj vrsti uređaja.

U SAD-u Meta tako počinje s testiranjem aplikacije za Instagram na televizorima, a za početak bit će dostupna samo na Amazonovim streaming uređajima Fire TV. Nakon Amazonova hardvera, Meta planira proširiti dostupnost TV aplikacije i na uređaje drugih proizvođača, no još nije poznato kada će to biti, niti na čijim će se streaming uređajima i(li) televizorima sljedeće pojaviti Instagram. Umjesto forsiranja brzog širenja, iz Mete kažu kako se žele fokusirati na “odlično iskustvo” za korisnike.

Vertikalni prikaz i na TV-u

Meta želi u budućnosti veći fokus Instagrama staviti na video i time postati veći konkurent YouTubeu i TikToku - i to ne samo na malim mobilnim ekranima, već i na velikim TV ekranima.

S obzirom na to da je Instagram ipak napravljen kao mobilna aplikacija, s naglaskom na vertikalni prikaz videa, iz Mete ne žele raditi nekakve promjene i prilagođavati videozapise širokim TV ekranima. To znači da će Reelsi koji se budu prikazivali na TV-u također biti vertikalni. Unutar aplikacije prikazivat će se Reelsi iz različitih kategorije poput sporta, glazbe, putovanja i slično te za početak na televizorima namjeravaju zadržati fokus na kratke videozapise pa će se prikazivati videa u trajanju tri minute ili kraće. Iz ove tvrtke ipak ne isključuju mogućnost da s vremenom ipak povećaju to ograničenje trajanja videa koji će se prikazivati na TV-u.

Mislimo da vjerojatno imamo još dosta posla kako bismo osigurali da ljudima donesemo sadržaj koji vole na mobilnim uređajima na način koji za njih zaista ima smisla i koji se čini dizajniranim za TV. Na to ćemo se fokusirati 2026. godine, kao i na to da ga ponudimo većem broju ljudi i na većem broju uređaja, a s vremenom ćemo svakako više razmišljati o monetizaciji, komentirala je Tessa Lyons, potpredsjednica ove društvene mreže za razvoj proizvoda.

Korisnici će na televizorima moći dodavati do pet pojedinačnih Instagram računa dijeljenom Instagram računu specifičnom za televizor, a iz ove tvrtke kažu kako će na televizorima primjenjivati standarde sadržaja prikladne za širu publiku, no naravno, vodit će računa o tome da se tinejdžerima ne bi preporučivao sadržaj koji nije primjeren za njihovu dob.

Izvor: Gizmodo