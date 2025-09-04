Tko čeka - dočeka! Ova se poslovica može primijeniti za sve korisnike iPada koji su s nestrpljenjem čekali pojavljivanje Instagramove aplikacije za Appleov tablet. I iPad i Instagram pojavili su se davne 2010. godine tako da je trebalo čak 15 godina dok ekipa iz Mete napokon odluči da im je Appleov tablet neka vrsta prioriteta. Naime, sve do nedavno šef Instagrama Adam Mosseri na česta pitanja o ovoj aplikaciji rekao bi kako broj ljudi koji traže aplikaciju za iPad nije tako velik da bi im taj projekt postao prioritet.

Stvari su se u posljednje vrijeme ipak promijenile, a neki nagađaju kako je razlog zašto su se u Instagramu odlučili na ovaj potez - TikTok. Kako je kineskoj društvenoj mreži prijetila (a i još prijeti) zabrana na američkom tržištu, postojeće platforme pokušale su privući što više korisnika TikToka, uključujući naravno i Instagram.

Nije kopija aplikacije za iPhone

Iako su korisnici iPada ranije mogli preuzeti mobilnu aplikaciju, odnosno verziju za iPhone, iskustvo njena korištenja na velikom ekranu tableta nije bilo dobro, a od ovog tjedna napokon na App Storeu mogu preuzeti Instagram prilagođen Appleovim tabletima. Instagram za iPad je dostupan korisnicima s instaliranom verzijom iPadOS 15.1 i novijim verzijama.

Zanimljivo, u Meti se nisu odlučili samo kopirati aplikaciju za iPhone i prilagoditi je većem ekranu, već su za iPad napravljene neke manje i veće promjene. Naime, kada se otvori aplikacija, na ekranu se neće pojaviti isti prikaz kao i na ekranima mobilnih telefona. Umjesto klasičnog feeda, kada se aplikacija pokrene odmah će se otvoriti feed Reelsa, što na Vergeu također gledaju kao na jedan od znakova da je riječ o potezu kompanije usmjerenom djelomično i protiv TikToka.

Reelsi su u centru Metine strategije za povećanje angažmana korisnika na svim svojim platformama kako bi njihova mreža postala što konkurentnija na tržištu kratkih videozapisa.

Kao i na mobilnoj verziji, Storiji se i na iPadu nalaze pri vrhu stranice. Komentari na Reelsima će se pojavljivati pored videozapisa, dok će se inbox za direktne poruke nalaziti pored razgovora - slično kao što Metin Messenger izgleda na računalima.

Nakon aplikacije za iPad, iz Zuckerbergove kompanije najavili su kako slične promjene planiraju implementirati i na aplikaciju za Androide i to misle napraviti - “uskoro”.

Izvor: Verge