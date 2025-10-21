S pojavom ChatGPT-a upalio se alarm u Googleu jer su korisnici počeli sve manje koristiti njihovu tražilicu te se za upite koje su inače guglali, sada odgovore počeli tražili direktno od umjetne inteligencije. Google je na ovu prijetnju odgovorio vlastitim AI chatbotom (koji se i nije baš proslavio na početku), no broj korisnika Googleove tražilice je u padu, a kako se sve više ljudi navikava na alate bazirane na umjetnoj inteligenciji, za očekivati je kako će se taj trend nastaviti i dalje.

No nije Googleova tražilica jedina pogođena s padom broja korisnika zbog AI-a. Isti problem ima i - Wikipedia. Kako su objavili iz neprofitne organizacije Wikipedia Foundation, promet na Wikipediji u velikom je padu - 8 posto u odnosu na godinu dana ranije. Naglasili su kako danas tražilice koriste generativnu AI (spomenili su Googleovu opciju AI Overviews koja pri vrhu tražilice često da sažetak informacija koje pretražujete) za dobivanje direktnih odgovora tako da više nema potrebe da kliknu na poveznicu za Wikipediju koja se nalazi među rezultatima pretraživanja.

Direktni odgovori

Zanimljivo je kako je ovaj pad broja stvarnih posjetitelja otkriven tek nakon što je Wikimedia Foundation ažurirala sustav prepoznavanja botova.

Vjerujemo kako ovaj pad održava utjecaj generativne umjetne inteligencije i društvenih medija na način na koji ljudi pretražuju informacije, pogotovo s obzirom na to da tražilice korisnicima daju direktne odgovore, često na temelju sadržaja Wikipedije. To nije samo problem ove internetske enciklopedije, već se na istu situaciju žale i brojni izdavači. Tvrde kako tehnološke tvrtke pretražuju njihove stranice i onda na temelju tih informacija korisnicima daju direktne odgovore, bez da korisnike pošalju na te stranice. To se odražava na pad broja posjeta, što na kraju znači i manji profit od reklama.

Iz Google se ne slažu s takvim navodima te su prije nekoliko mjeseci na svom blogu napisali kako su ljudi danas zadovoljniji s iskustvom pretraživanja te danas pretražuju više nego prije. Iako mnogi tvrde drukčije, iz Googlea kažu kako AI danas u odgovorima daje samo okvir, dok korisnici klikaju na linkove kako bi istražili dublje i saznali više o temama koje pretražuju i tada su ti klikovi - još vrjedniji.

Izvor: The Independent

