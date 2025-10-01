Elon Musk objavio je da razvija konkurenta Wikipediji putem svojeg startupa za umjetnu inteligenciju xAI i namjerava je nazvati Grokipedija.

Musk, vlasnik platforme društvenih medija X, rekao je da će nova usluga biti "veliko poboljšanje" u odnosu etabliranu internetsku enciklopediju, čije unose kreiraju i uređuju volonteri.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Musk već dugo optužuje Wikipediju za političku pristranost, tvrdeći da je ljevičarska.

Naziv Grokipedia potječe od xAI-jeva chatbota Groka, za kojeg je Musk rekao da "maksimalno traži istinu".

Grok je, međutim, posljednjih mjeseci izazvao kontroverze nakon što je iznio antisemitske izjave, koje je Muskova tvrtka pripisala neispravnom programiranju.