SAD su godinama ulagale milijune dolara u program povratka američkih astronauta na Mjesec. Puno se povjerenja polagalo u Elona Muska i njegovu tvrtku SpaceX koja je trebala i omogućiti sam povratak. No, čini se da je aktualnoj administraciji dosta čekanja.

Ministar prometa Sean Duffy izjavio je za CNBC kako "SpaceX kasni" te da će otvoriti poziv i drugim tvrtkama.

Nećemo čekati jednu tvrtku. Namjeravamo ovo gurati naprijed i pobijediti u drugoj svemirskoj utrci, protiv Kineza. Vratit ćemo se na Mjesec, postaviti kamp, bazu, rekao je Duffy koji je inače i trenutno vršitelj dužnosti administratora NASA-e.

NASA je i službeno otvorila mogućnost drugim tvrtkama da se natječu za ugovor za prevoženje astronauta na Mjesec, čime je dana mogućnost i, primjerice, Blue Originu Jeffa Bezosa da uhvati "dio kolača".

Duffyjeva (a onda i NASA-ina) odluka dolazi nakon mjeseci pokušaja da se ubrza program povratka na mjesec i potakne SpaceX na bržu izradu letjelice za spuštanje, Starship.

Podsjetimo, NASA je 2021. godine odabrala Starship kao letjelicu koja će do 2027. godine vratiti američke astronaute na Mjesec. Ugovor vrijedan 4,4 milijarde dolara, sad je doveden u pitanje zbog probijanja rokova. Musk je u nekoliko navrata spominjao kako bi trebali "preskočiti povratak na Mjesec i fokusirati se na Mars".

No, vjerojatno je da ti rokovi neće biti ispoštovani. Bijela kuća želi da se astronauti vrate na Mjesec prije kraja ovog mandata Donalda Trumpa koji ističe u siječnju 2029. godine.

Kina je već najavila da planira do 2030. poslati svoje astronaute na površinu Mjeseca.

Pa ipak Musk tvrdi kako SpaceX napreduje u svojim planovima.

SpaceX se kreće poput munje u odnosu na ostatak svemirske industrije, napisao je Musk na platformi X. Štoviše, Starship će na kraju odraditi cijelu misiju na Mjesec. Pazite što sam rekao.

Kako navodi Reuters, glasnogovornik NASA-e potvrdio je kako je agencija zatražila od SpaceX-a i Blue Origina da do 29. listopada predstave ubrzane planove za slijetanje na Mjesec.

NASA će također zatražiti planove od cijele komercijalne svemirske industrije... o tome kako NASA može povećati ritam naše misije na Mjesec, rekao je glasnogovornik.

Naime, NASA-in program Artemis niz je misija u kojima sudjeluje više izvođača radova s ​​ciljem povratka ljudi na Mjesec.

I dok SpaceX kasni, drugi izvođači radova samo čekaju priliku da se ubace na njegovo mjesto.