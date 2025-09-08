U prošlom stoljeću Amerikanci su vodili svemirsku utrku s Rusijom. Iako su Rusi prvi poslali čovjeka u svemir, pobjeda je na kraju pripala Americi koja je prva, i za sada jedina, osvojila Mjesec. Tijekom posljednjeg desetljeća ponovno su se probudile ambicije oko povratka na Zemljin satelit, no ovog puta NASA u tome nije sama.

Da je bilo sve po planu, nova američka zastava već bi bila zabodena na površinu Mjeseca, no ti su planovi odgođeni i pitanje je kada će misija Artemis zaista krenuti. Ono od čega u SAD-u strahuju su ambicije s dalekog istoka jer se Kinezi također pripremaju za osvajanje Mjeseca te je jasno kako žele napraviti sve što mogu kako bi svoje astronaute tamo poslali prije Amerikanaca.

Kinezi kao dominantna svemirska sila

Takav uspjeh bi pokazao veliki i radikalni napredak kineske tehnologije, a nekima bi čak bio i dokaz velikih globalnih promjena te da Kina polako postaje najjača svemirska i globalna sila kojoj će u budućnosti Amerikanci gledati u leđa.

Sean Duffy koji trenutačno obavlja dužnost administratora NASA-e tijekom nedavnog zatvorenog razgovora sa zaposlenicima poručio je kako se tako nešto - neće dogoditi.

Među inim, posebno se dotakao jednog saslušanja u Senatu u kojem je bivši NASA-in administrator Jim Bridenstine izrazio sumnju da će Amerikanci uspjeti sletjeti na Mjesec prije Kine.

Nek' sam proklet ako je to priča koju pišemo, bio je oštar Duffy u komentaru na izjave svog prethodnika. Naglasio je kako će pobijediti Kineze u utrci za osvajanje Mjeseca: Osigurat ćemo da to napravimo sigurno. Napravit ćemo to brzo. Napravit ćemo to na pravi način.

A sigurnost?

Rekao je kako su pod velikim pritiskom da to naprave jako dobro, jako brzo i - jako sigurno, no naglasio je i još jednu zanimljivu stvar.

Naime, zaposlenicima je poručio kako ne smiju dopustiti da u svemirskoj utrci sigurnost bude neprijatelj napretka. Objasnio je kako moraju ostvariti napredak i napraviti korak naprijed s inovacijama, pri čemu uvijek treba postojati balans između napretka i sigurnosti, no ono što nikako ne smiju napraviti jest ne raditi ništa i ne riskirati.

Nakon što su mediji prenijeli njegove izjave, reagirao je glasnogovornik iz NASA-e s priopćenjem kako agencija ostaje posvećena sigurnosti.

Izvor: NBC News