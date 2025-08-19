Traje velika utrka velesila: Je li ovo početak kraja američke globalne dominacije?

Prema ranijim američkim ambicioznim planovima, astronauti su još prošle godine trebali hodati površinom Mjeseca, no nakon odgode misije te brojnih izazova s kojima se NASA susreće, pitanje je kada možemo očekivati povratak ljudi na zemljin satelit. Ako se različiti problemi na koje nailazi američka svemirska agencija nastave i dalje, postoji mogućnost da bi se ta misija mogla produžiti i u sljedeće desetljeće, a u tom slučaju, Amerikance bi u ovom velikom pothvatu mogli prestići - Kinezi.

Kineske ambicije za osvajanje Mjeseca dobro su poznate te je njihov svemirski program fokusiran na slanje astronauta na Mjesec do 2030. godine. Točno vrijeme kada bi mogli krenuti u tu povijesnu misiju nije poznato, no u posljednje su vrijeme bilježe velike uspjehe koji ulijevaju nadu da bi kroz nekoliko godina zaista mogli lansirati letjelicu koja će kineske astronaute odvesti prema našem satelitu.

O jednom takvom velikom uspjehu pisali smo prije desetak dana. Kinezi su uspješno testirali lender Lanyue s kojim bi se astronauti trebali spustiti iz mjesečeve orbite na Mjesec, u njemu boraviti te se nakon toga vratiti u letjelicu koja će ih čekati u orbiti i vratiti na Zemlju.

Velike i ostvarive ambicije

Taj test, kako su naglasili u službenoj objavi, predstavlja ključni korak prema razvoju kineskog programa istraživanja Mjeseca s ljudskom posadom. U istoj izjavi kineske svemirske agencije (CMSA) još su jednom naglasili ambicije slijetanja na Mjesec s ljudskom posadom “prije 2030. godine”.

Kina na Mjesecu, ilustracija (Foto: Getty Images)

Nakon toga, svemirska agencija te Kineska akademija za tehnologiju lansirnih vozila proveli su kratko probno paljenje središnje jezgre rakete Long March 10 sa sedam motora YF-100K. Glavna verzija ove rakete kombinirat će tri takve jezgre kako bi podigla raketu tešku oko 70 tona u nisku Zemljinu orbitu.

Prije toga uspješno je testiran sustav evakuacije iz svemirske letjelice Mengzhou, čija bi se verzija trebala koristiti u lunarnim misijama.

Pobjednici i gubitnici

Dakle, kako zaključuju na Ars Tehnici, kineski svemirski program pokazao je vidljiv progres na tri glavna elementa važna za misiju slanja ljudske posade na Mjesec, što znači da su zaista na dobrom putu da posadu na zemljin satelit pošalju prije 2030. godine

O napretku kineskog svemirskog programa s novinarima Ars Tehnice razgovarao je Dean Cheng, stručnjak i analitičar za kineski svemirsku politiku i geopolitiku. Prema njemu, velika je mogućnost da će Kinezi prestići Amerikance i prije njih sletjeti na Mjesec.

Geopolitičke implikacije takvog poteza bile bi “enormne”. Nakon što su Amerikanci osvojili Mjesec krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, smatrali su da, ako su mogli spustiti čovjeka na Mjesec, da mogu napraviti što god žele. To bi se kroz koju godinu mogli promijeniti te bi, umjesto SAD-a, sada Kina postala država koja može raditi velike stvari, koje Amerikanci ne mogu. Prema Chengu, to bi bio nekakav simbolički znak da “američko vrijeme prolazi” te bi to utjecalo na percepciju drugih naroda oko pobjednika i gubitnika šire tehnološke i ideološke bitke između ovih globalnih sila.

