Španjolska je napredovala na čelo BYD-ove ljestvice kandidata zahvaljujući relativno niskim troškovima proizvodnje i zelenoj energetskoj mreži, rekao je jedan od izvora.
Kineska kompanija već je objavila da traži lokaciju za treći pogon u kojem bi proizvodila vozila za europsko tržište, ali Španjolska se do sada nije spominjala među vodećim kandidatima, napominje Reuters.
BYD trenutno planira proizvoditi vozila namijenjena europskom tržištu u Mađarskoj i u Turskoj, a treći pogon donio bi mu prednost u nadmetanju s američkim Teslom.
Kompanija namjerava u roku od tri godine sva električna vozila namijenjena europskom tržištu proizvoditi na Starom kontinentu i time izbjeći carine EU-a.
Pogon u Mađarskoj još je u izgradnji, a izvori su za Reuters u srpnju rekli da je početak proizvodnje odgođen za sljedeću godinu. Tvornica u Turskoj trebala bi početi s radom u 2026.
Potrebna potvrda Pekinga
Industrijska infrastruktura i jeftina električna energija čine Španjolsku idealnom lokacijom za širenje BYD‑ove europske proizvodnje, rekao je u rujnu za Reuters BYD‑ov direktor za Španjolsku i Portugal Alberto De Aza.
Kompanija će objaviti odluku o novoj lokaciji u Europi do kraja godine i još razmatra i druge zemlje, upozorio je jedan od izvora, a mora pribaviti i dozvolu kineskih regulatora.
Među kandidatima spominjale su se i druge zemlje, uključujući Njemačku, ali rasprava unutar kompanije iznjedrila je problem visokih troškova rada i energije.
Španjolsko ministarstvo industrije i BYD odbili su za Reuters komentirati navode neimenovanih izvora.
Španjolska zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih europskih proizvođača automobila i u proteklim je godinama privukla ulaganja, između ostalih, njemačkog Volkswagena te kineskog Cheryja i CATL-a.
Kompanije je privukao pet milijardi eura vrijedan plan koji je španjolska vlada najavila 2020. kako bi privukla ulaganja proizvođača električnih automobila i baterija. Za njegovo financiranje Španjolska se koristi sredstvima iz fonda Europske unije za pomoć nakon pandemije, napominje Reuters.
Zatopljenje u odnosima
U prvih osam mjeseci godine BYD je u Europi prodao gotovo 100 tisuća vozila, gotovo četiri puta više nego u istom lanjskom razdoblju, prema rujanskom izvješću Udruge europskih proizvođača automobila (ACEA).
Poticaj prodaji bilo je uvrštenje u ponudu plug-in hibrida, popularnijih među kupcima, uz potpuno električna vozila.
Prema Reutersovom travanjskom izvješću, kako bi potaknuo rast prodaje BYD je preustrojio poslovanje u Europi, zaposlivši više rukovoditelja i otvorivši još autosalona.
Diplomatske i poslovne veze između Španjolske i Kine značajno su zatoplile proteklih godina, konstatira Reuters.
Madrid je tako na prošlogodišnjem glasovanju Europske unije o uvođenju carina na električne automobile proizvedene u Kini bio suzdržan. Peking je pak u internim razgovorima uputio proizvođače automobila da obustave ulaganja u europske zemlje koje su podržale uvođenje carina.